Пашинян отказывается от Карки?
Газета «Грапарак» сообщает, что Никол Пашинян вместе с представителями правительства посетил центр Араратской области и посетил различные общины. В частности, он посетил село Севакаван, которое находится на окраине села Тигранашен (Карки). Однако, как ни странно, он не посетил это село, которое в последнее время стало предметом публичных дискуссий.
«...Он посетил многие общины региона, но не поехал туда, поскольку Тигранашен вот-вот будет сдан», — предполагает издание.
«Этот факт вызвал беспокойство в команде Пашиняна, поскольку премьер-министр посетил село Севакаван, расположенное на окраине Тигранашена, но избежал поездки в Тигранашен», — пишет Грапарак.
Село Кярки было оккупировано армянами в 1990 году. Правительство Армении переименовало село в «Тигранашен». Армяне, покинувшие Баку и Гянджу, поселились в Кярки.
Существует также вероятность обмена Карки на село Башкенд, которое считается армянским эксклавом на территории Азербайджана.
Политический обозреватель Октай Гасымов обсудил эту тему в программе «Сложный вопрос». Эксперт считает, что село Кярки является территорией Азербайджана, и Армении придется его вернуть. Однако сообщения в армянской прессе о скором возвращении этого села не соответствуют действительности и используются как инструмент внутриполитической борьбы.
Гасымов напомнил, что в конце мая аппарат вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявил, что в результате демаркационных работ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года в направлении Газаха была установлена линия границы протяженностью около 13 км (12,7 км). В результате Азербайджан восстановил контроль над четырьмя селами в Газахском районе: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылы Гаджылы (6,5 км²).
Относительно судьбы четырех эксклавных сел, включая Карки, Гасымов сообщил, что в марте вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев предложил рассмотреть их в рамках процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.
Эксперт также отметил, что у Армении есть эксклав на территории Азербайджана Арцвашен (Башкенд) площадью 40 км². По его мнению, этот вопрос должен решаться «иным путем».
«Башкенд должен быть передан Азербайджану в качестве компенсации за колоссальный ущерб, нанесенный Арменией», — утверждает эксперт.
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