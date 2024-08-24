Офицер ВВС арестован по обвинению в присвоении
Офицер ВВС арестован по обвинению в присвоении
Задержан начальник службы горюче-смазочных материалов n-ской воинской части ВВС Министерства обороны Азербайджана, капитан Ульви Гасанов.
Как сообщил глава пресс-службы Военной прокуратуры Фирад Алиев, Гасанову предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями или их превышение) и другим статьям УК Азербайджана.
Решением Бакинского военного суда в отношении Гасанова избрана мера пресечения в виде ареста.
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