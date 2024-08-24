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(3 часа назад)
Офицер ВВС арестован по обвинению в присвоении

Офицер ВВС арестован по обвинению в присвоении

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Офицер ВВС арестован по обвинению в присвоении

Задержан  начальник службы горюче-смазочных материалов n-ской воинской части ВВС Министерства обороны Азербайджана, капитан Ульви Гасанов.

Как сообщил глава пресс-службы Военной прокуратуры Фирад Алиев, Гасанову предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями или их превышение) и другим статьям УК Азербайджана.

Решением Бакинского военного суда в отношении Гасанова  избрана мера пресечения в виде ареста.

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