В День независимости Украины, США выделили пакет военной помощи и ввели новые санкции против России
В День независимости Украины, США выделили пакет военной помощи и ввели новые санкции против России
Администрация Байдена в пятницу обнародовала новый пакет санкций против России и новый пакет военной помощи для Украине, которая празднует свой 33-й День независимости, сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне.
В разговоре с Владимиром Зеленским президент Байден объявил о новом пакете военной помощи, который включае ракеты противовоздушной обороны, противобеспилотное оборудование, ракеты и боеприпасы.
" Россия не победит в этом конфликте. Независимый народ Украины победит и Соединенные Штаты, наши союзники и наши партнеры будут продолжать поддерживать их на каждом шагу", - отметил Байден.
Министр обороны Ллойд Остин, который также говорил со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым в пятницу днем, заявил, что последний транш стоит 125 миллионов долларов. Новый пакет приходит, когда украинские военные заявили, что они освободили земли в Харьковской области и использовали американские планирующие бомбы для ударов в Курской области.
Блинкен в отдельном заявлении подробно рассказал о 400 организациях, против которых введены санкци.
"Новые санкции нацелены на тех, кто помогает обходить предыдущие санкций, включая компании в Китае и тех, кто поддерживает будущее производство и экспорт энергоресурсов России", - отметил он.
"Мы также вводим санкции против организаций и частных лиц как в России, так и в Беларуси, участвующих в производстве вооруженных беспилотных летательных аппаратов, ракет, истребителей, бронетехники, оборонной электроники и боеприпасов для России.
"Мы используем все доступные инструменты, чтобы помешать России использовать международную финансовую систему для ведения агрессивной войны и гарантировать, что вторжение Путина закончится стратегическим провалом", - заключил Блинкен.
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