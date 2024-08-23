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(3 часа назад)
Abzas Media удостоен международной премии Фонда Буцериуса

Abzas Media удостоен международной премии Фонда Буцериуса

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Abzas Media удостоен международной премии Фонда Буцериуса

Независимое азербайджанское издание Abzas Media удостоено премии «Free Media Awards» за 2024 год за решительные и систематические расследования коррупции.

Эта награда вручается совместно фондами «The Fritt Ord Foundation» и «ZEIT Stiftung Bucerius», действующими в Норвегии и Германии. Награда присуждается ежегодно независимым журналистам и СМИ на постсоветством пространстве, которые продолжают свою деятельность в условиях давления властей.

Сайт Abzas Media стал известен благодаря расследованиям коррупционной деятельности членов правительства, отмечается сообщении организаторов конкурса. Кроме того, издание расследовало факты нарушения прав человека в Азербайджане.

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