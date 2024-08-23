Журналист из Шеки намерен отстаивать свои права в споре с медиаагентством

Портал реестра СМИ Агентства развития медиа Азербайджана (АРМ) Азербайджана (reyestr.media.gov.az) принял после двух лет задержек заявку на регистрацию информационного сайта Şəki Ensiklopediyası (Шекинская Энциклопедия) , созданного пять лет назад основателем Виртуальной Шекинской Энциклопедии Айдыном Салисом. Сайт издается в Шеки. Без регистрации он не может получать государственные субсидии. Владелец также намерен издать журнальную версию своего творения, но ему необходимо получить электронную регистрацию своего сайта в АРМ.

Как написал журналист Айдын Салис в письме агентству Turan, Агентство развития медиа отказалось принять электронную заявку на сайт shaki.info/wiki , сославшись на несоответствие исходящих данных этого сайта условиям регистрации СМИ в АРМ. Однако в переписке с АРМ Салис представил свои аргументы, отметив, что агентство зарегистрировало другие информационные ресурсы, которые, по сути, не соответствуют критериям АРМ. Аудитория некоторых из этих ресурсов меньше, чем у Шекинской энциклопедии , которая не зарегистрирована в электронном ресурсе медиаагентства и принадлежит Айдыну Салису. По данным за прошлый месяц, ŞE имело более пяти тысяч посещений.

Салис недоумевает по поводу нелогичности правил, установленных АРМ: для получения государственной помощи газета должна иметь не менее трех сотрудников с зарплатой не менее 500 манатов в месяц. «Но как в наших реалиях, не получая рекламы и государственной помощи, покрыть такие расходы, да еще и иметь трехтысячную читательскую аудиторию ?» — выражает недоумение Салис в письме в Администрацию президента.

В своем ответе агентство упомянуло существование технических проблем связанных с порталом реестра медиаресурсов, пообещав решить их в скором времени. Однако, как отметил Салис, это «скорое время» сильно затянулось. Журналисту пришлось подать жалобу в Генеральную прокуратуру, после чего сайт Медиаагентства принял регистрационные документы Салиса.

В телефонном разговоре с Turan Салис подчеркнул, что принятие документов еще не означает полной регистрации. Журналист будет ждать ответа и продолжит борьбу за свое право работать как СМИ и журналист, как указано в Конституции.