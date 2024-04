Жители Тавушского района Армении против возврата территорий Азербайджану

Минувшей ночью сотни жителей Тавушского района Армении перекрыли межгосударственную дорогу на участке Баганис-Киранц.

Это жители Баганиса, Воскепара, Киранца, Барекамавана, Коти, Дилижана, Иджевана и других населенных пунктов Тавуша.

Собравшиеся против достигнутых договоренностей по демаркации границы с Азербайджаном и заявляют, что не признают их и требуют встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Всю ночь межгосударственная дорога к грузинской границе у сел Воскепар и Баганис, оставалась блокированной. На место прибыли наряды полиции, которые перекрыли дорогу, чтобы люди из других районов не могли присоединиться к протестующим.

