Жители Тавушского района Армении против возврата территорий Азербайджану
Жители Тавушского района Армении против возврата территорий Азербайджану
Минувшей ночью сотни жителей Тавушского района Армении перекрыли межгосударственную дорогу на участке Баганис-Киранц.
Это жители Баганиса, Воскепара, Киранца, Барекамавана, Коти, Дилижана, Иджевана и других населенных пунктов Тавуша.
Собравшиеся против достигнутых договоренностей по демаркации границы с Азербайджаном и заявляют, что не признают их и требуют встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Всю ночь межгосударственная дорога к грузинской границе у сел Воскепар и Баганис, оставалась блокированной. На место прибыли наряды полиции, которые перекрыли дорогу, чтобы люди из других районов не могли присоединиться к протестующим.
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