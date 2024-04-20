Генсек ООН приветствует договоренности между Азербайджаном и Арменией по делимитации границы
Генсек ООН приветствует договоренности между Азербайджаном и Арменией по делимитации границы
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш приветствовал достижение договоренности между Азербайджаном и Армении о делимитации участк границы.
«Генеральный секретарь внимательно следил за процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Он приветствует соглашение, достигнутое 19 апреля между соответствующими государственными комиссиями о делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном,», - говорится в заявлении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.
Генсек ООН призвал стороны продолжить делимитацию и демаркацию оставшихся участков границы и решить все нерешенные двусторонние вопросы для достижения полной нормализации отношений.
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2024-04-19/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-%E2%80%93-armenia-and-azerbaijan
19 апреля Азербайджан и Армения заявили о согласовании линии границы на участках между 4 противоположными селами с каждой стороны. Соглашение предусматривает возвращение Азербайджану 4 сел Газахского района – Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылгаджилы.
Стороны также достигли принципиального соглашения провести делимитацию остальной части межгосударственной границы на основе административных границ бывших Азербайджанкой и Армянской советскими республиками на момент распада СССР в 1991 году.
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