Генсек ООН приветствует договоренности между Азербайджаном и Арменией по делимитации границы

Генсек ООН приветствует договоренности между Азербайджаном и Арменией по делимитации границы

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш приветствовал достижение договоренности между Азербайджаном и Армении о делимитации участк границы.

«Генеральный секретарь внимательно следил за процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Он приветствует соглашение, достигнутое 19 апреля между соответствующими государственными комиссиями о делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном,», - говорится в заявлении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.

Генсек ООН призвал стороны продолжить делимитацию и демаркацию оставшихся участков границы и решить все нерешенные двусторонние вопросы для достижения полной нормализации отношений.

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2024-04-19/statement-attributable-the-spokesperson-for-the-secretary-general-%E2%80%93-armenia-and-azerbaijan

19 апреля Азербайджан и Армения заявили о согласовании линии границы на участках между 4 противоположными селами с каждой стороны. Соглашение предусматривает возвращение Азербайджану 4 сел Газахского района – Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Гызылгаджилы.

Стороны также достигли принципиального соглашения провести делимитацию остальной части межгосударственной границы на основе административных границ бывших Азербайджанкой и Армянской советскими республиками на момент распада СССР в 1991 году.