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(4 часа назад)
Госсекретарь США приветствует соглашение между Азербайджаном и Арменией по границе

Госсекретарь США приветствует соглашение между Азербайджаном и Арменией по границе

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Госсекретарь США приветствует соглашение между Азербайджаном и Арменией по границе

"Мы приветствуем заявления Армении и Азербайджана о том, что они договорились о делимитации границ между двумя странами на основе Алма-Атинской декларации 1991 года".

Об этом написал  госсекретарь США Энтони Блинкен в своем аккаунте на платформе X.

"Это важный шаг на пути к заключению стабильного и достойного мирного соглашения", - отметил госсекретарь, реагируя на договоренности пограничной комиссии Азербайджана и Армении от 19 апреля о возвращении четырех сел Газахского района Азербайджану.

 

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