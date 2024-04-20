Госсекретарь США приветствует соглашение между Азербайджаном и Арменией по границе
Госсекретарь США приветствует соглашение между Азербайджаном и Арменией по границе
"Мы приветствуем заявления Армении и Азербайджана о том, что они договорились о делимитации границ между двумя странами на основе Алма-Атинской декларации 1991 года".
Об этом написал госсекретарь США Энтони Блинкен в своем аккаунте на платформе X.
"Это важный шаг на пути к заключению стабильного и достойного мирного соглашения", - отметил госсекретарь, реагируя на договоренности пограничной комиссии Азербайджана и Армении от 19 апреля о возвращении четырех сел Газахского района Азербайджану.
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