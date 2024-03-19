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(2 часа назад)
Журналист «Радио Свобода»  5-й месяц сидит в российской тюрьме

Журналист «Радио Свобода»  5-й месяц сидит в российской тюрьме

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Журналист «Радио Свобода»  5-й месяц сидит в российской тюрьме

Американская журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева уже пятый месяц сидит в российской тюрьме. Она была задержана в Казани 18 октября и лишена контактов со своими двумя дочерьми и мужем. На прошлой неделе семья выразила надежду, что Госдепартамент США  объявит Алсу «неправомерно задержанной».

На вопрос TURAN почему Госдепу потребовалось так много времени, чтобы заявить о незаконном задержании, заместитель пресс-секретаря Ведант Патель сказал, что на это повлияли «ряд факторов».

Когда кого-то задерживают в России с двойным гражданством, Кремль не предоставляет консульский доступ к задержанному. «Поэтому, неудивительно, что они ведут себя таким образом», - добавил он.

«Мы считаем, что ее задержание является еще одним фактом в длинной череде произвольных задержаний журналистов в России по фиктивным обвинениям», - продолжил Патель.

Алсу Курмашева работает в татаро-башкирской службе РСЕ/РС около 25 лет, она приехала в Татарстан в мае прошлого года по семейным обстоятельствам. Ее паспорт был конфискован при вылете обратно, 2 июня, а в октябре она была задержана по обвинению, что она не зарегистрировалась, как «иностранный агент». Еще два месяца спустя ей было предъявлено обвинение в распространении ложной информации о российской армии.

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