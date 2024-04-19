Журналистка «Радио Свобода» шестой месяц незаконно содержится под арестом в России
Журналистка «Радио Свобода» шестой месяц незаконно содержится под арестом в России
Исполнилось шесть месяцев с тех пор, как журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева была задержана Россией по необоснованным обвинениям без доступа к консульству (ее право как американки) и лишена контактов со своими двумя дочерьми и мужем.
Курмашева, которая приехала в Татарстан в мае прошлого года по семейным обстоятельствам, находится под стражей в Казани с 18 октября. Ее паспорт был конфискован при возвращении в аэропорту Казани 2 июня. В октябре ее задержали по обвинению откаже зарегистрироваться, как «иностранный агент». Еще через два месяца ей было предъявлено обвинение в распространении ложной информации о российской армии.
"Мы глубоко обеспокоены задержанием Алсу Курмашевой и внимательно следим за этим делом", - заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN.
«Мы продолжаем напрямую добиваться консульского доступа к Алсу», - добавил он.
Группы по защите свободы прессы и СМИ постоянно призывают Госдепартамент признать Курмашеву незаконно задержанной, что откроет дополнительные ресурсы правительства США для ее освобождения.
На вопрос TURAN, является ли жестокое обращение с Курмашевой в тюрьме достаточным основанием, чтобы правительство США признало ее незаконно задержанной, Патель сказал, что
Вашингтон продолжает настаивать на доступе к ней. «Я не будут вдаваться детали того, как решаются эти дела. Очевидно, что журналистика, безусловно, не является преступлением, и, конечно, никого нельзя сажать в тюрьму за то, что он просто выполняет свою работу», - сказал Патель.
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