Журналистка «Радио Свобода» шестой месяц незаконно содержится под арестом в России

Исполнилось шесть месяцев с тех пор, как журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева была задержана Россией по необоснованным обвинениям без доступа к консульству (ее право как американки) и лишена контактов со своими двумя дочерьми и мужем.

Курмашева, которая приехала в Татарстан в мае прошлого года по семейным обстоятельствам, находится под стражей в Казани с 18 октября. Ее паспорт был конфискован при возвращении в аэропорту Казани 2 июня. В октябре ее задержали по обвинению откаже зарегистрироваться, как «иностранный агент». Еще через два месяца ей было предъявлено обвинение в распространении ложной информации о российской армии.

"Мы глубоко обеспокоены задержанием Алсу Курмашевой и внимательно следим за этим делом", - заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN.

«Мы продолжаем напрямую добиваться консульского доступа к Алсу», - добавил он.

Группы по защите свободы прессы и СМИ постоянно призывают Госдепартамент признать Курмашеву незаконно задержанной, что откроет дополнительные ресурсы правительства США для ее освобождения.

На вопрос TURAN, является ли жестокое обращение с Курмашевой в тюрьме достаточным основанием, чтобы правительство США признало ее незаконно задержанной, Патель сказал, что

Вашингтон продолжает настаивать на доступе к ней. «Я не будут вдаваться детали того, как решаются эти дела. Очевидно, что журналистика, безусловно, не является преступлением, и, конечно, никого нельзя сажать в тюрьму за то, что он просто выполняет свою работу», - сказал Патель.