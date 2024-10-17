Победный план Зеленского: стратегическая решимость или ловушка эскалации?

В эмоционально заряженной речи в Верховной Раде 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил свой «План победы» — смелую и многослойную дорожную карту по прекращению войны с Россией. План, состоящий из пяти публичных пунктов и трех секретных приложений, сочетает геополитические, военные и экономические стратегии, рисуя картину решимости Украины восстановить контроль и принудить Россию к дипломатии. Однако за риторикой силы и решимости скрываются важные вопросы: действительно ли этот план является планом мира? Или он рискует обострить и без того нестабильный конфликт?

Суть плана победы

1.Геополитика (Приглашение в НАТО). Зеленский подчеркивает, что официальное приглашение Украины в НАТО имеет решающее значение. Он признает, что полное членство — это дело будущего, но само по себе приглашение рассматривается как ключевое геополитическое поражение России.

2.Укрепление обороны. Он фокусируется на укреплении военных возможностей Украины. Зеленский подчеркнул необходимость в передовом вооружении, обмене разведданными и дальнейших операциях по демонтажу наступательных возможностей России.

3.Сдерживание. Еще один военно-центричный пункт, с секретными подробностями, которыми делятся только с крупными западными союзниками, включая Соединенные Штаты и европейские державы. План описывает стратегию сдерживания, чтобы ослабить военную машину России, направляя ее к дипломатии или военному краху.

4.Стратегический экономический потенциал. Украина стремится заключить соглашения со своими ключевыми партнерами, включая ЕС и США, для защиты важнейших ресурсов, обеспечения соблюдения санкций и отсечения России от мировой торговли и инвестиций.

5.Безопасность после войны. Зеленский видит, что Украина будет играть ключевую роль в европейской безопасности, предполагая, что украинские войска могут заменить силы США в некоторых частях Европы после войны.

Выбор времени: расчет или отчаяние?

Время для плана Зеленского не случайно. Война тянется уже почти три года, и как Украина, так и ее западные сторонники сталкиваются с растущим давлением, требующим продемонстрировать четкий путь к победе. Обнародовав план сейчас, Зеленский подает сигнал своей внутренней аудитории, что существует конкретная стратегия по прекращению войны. Обнародование плана также служит для того, чтобы заверить западных союзников в том, что Украина по-прежнему привержена победе над Россией, несмотря на продолжающиеся проблемы на поле боя.

Но почему сейчас? Некоторые аналитики утверждают, что Зеленский прекрасно осознает растущий риск «усталости от Украины» среди западных стран. Общественное мнение в некоторых европейских странах начинает показывать признаки колебания, поскольку экономические издержки поддержки Украины растут. Представляя видение победы в течение следующего года, Зеленский пытается укрепить поддержку и сохранить поток военной и экономической помощи, в которой Украина отчаянно нуждается.

Реакция дома: надежда, смешанная со скептицизмом

На Украине план был встречен с осторожным оптимизмом. Для населения, измученного войной, обещание победы является эмоциональным спасательным кругом. Сообщение Зеленского о том, что война может закончиться уже в следующем году, если план будет реализован, находит глубокий отклик. Тем не менее, есть голоса скептиков. «Но пока это, больше, набор лозунгов. Мы очень мало услышали конкретики, механизмов реализации этого плана», отметил обозреватель УНИАН Игорь Рейтерович. Критики выразили обеспокоенность по поводу осуществимости некоторых аспектов плана, особенно его военных компонентов. Секретные приложения, которые, как сообщается, включают детали потенциальных ударов вглубь российской территории, заставили некоторых усомниться в том, что такие действия могут спровоцировать более суровый ответ со стороны Москвы.

Западная поддержка: балансировка

На Западе реакция была осторожной и одобрительной. «Мы ясно дали понять, что поддерживаем стремление Украины к справедливому, прочному и всеобъемлющему миру, чтобы положить конец этой ненужной войне», заявило посольство США в Москве. План Зеленского соответствует целям Запада по поддержанию давления на Россию, а акцент на укреплении военной мощи и экономических санкциях, вероятно, получит широкую поддержку со стороны НАТО и ЕС. Однако секретные военные детали, которыми поделились с ключевыми союзниками, включая США и европейские державы, представляют собой деликатную проблему. Возможность того, что Украина нанесет удары по российской территории, может привести к эскалации, которую члены НАТО долгое время пытались избежать. Как бы сильно западные лидеры ни хотели, чтобы Украина победила, существует ощутимая обеспокоенность тем, что конфликт может перерасти в более масштабную войну с потенциально катастрофическими последствиями.

Критический вопрос для западных партнеров Украины заключается в том, какую часть плана Зеленского они готовы поддержать, особенно в отношении секретных военных стратегий. США и их европейские союзники до сих пор были непоколебимы в своей поддержке Украины, но любые шаги, которые могут рассматриваться как расширение масштабов конфликта, могут проверить эту решимость. Вашингтон ясно дал понять, что, хотя он поддерживает право Украины на самооборону, он опасается действий, которые могут спровоцировать прямой конфликт между НАТО и Россией. Многое будет зависеть от того, сможет ли Зеленский убедить своих западных партнеров, что риски, связанные с военными элементами плана, перевешиваются потенциальными выгодами.

Предсказуемый, но опасный ответ России

Неудивительно, что Москва отвергла план Зеленского как провокацию. «Это, конечно, никакой не план, это набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена на губах убийцы неонациста», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Кремль представил это предложение как попытку продлить войну при поддержке Запада, а не как законный путь к миру. Российские официальные лица, особенно в свете секретных военных компонентов плана, рассматривают потенциал расширенных украинских операций как угрозу. Хотя эта реакция предсказуема, она также опасна. Российское правительство неоднократно предупреждало, что любая попытка Украины нанести удар по российской территории может привести к серьезным ответным мерам, что усиливает опасения дальнейшей эскалации конфликта.

Эскалация или путь к миру?

По своей сути «План победы» Зеленского представляет две совершенно разные возможности. С одной стороны, если плану удастся заставить Россию пойти на переговоры, он может стать решающим поворотным моментом в войне, потенциально ведущим к прочному миру. С другой стороны, военные амбиции плана, особенно его потенциал для ударов по российской территории, могут привести к эскалации конфликта. Москва не продемонстрировала готовности вести переговоры под давлением, и дальнейшие военные действия могут укрепить ее решимость.

Успех плана в конечном итоге зависит от нескольких факторов: степени поддержки Запада, устойчивости вооруженных сил Украины и реакции России на возросшее военное давление. Если Украина сможет сохранить свой импульс и продолжить получать мощную поддержку Запада, план Зеленского действительно может проложить путь к победе. Но если военные элементы плана спровоцируют жесткое возмездие России, это может привести к затяжной и еще более разрушительной фазе конфликта.