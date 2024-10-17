США продолжат военную помощь Украине
США продолжат военную помощь Украине
Соединенные Штаты заявили в среду, что продолжат взаимодействие с Киевом в рамках «Плана победы», объявленном накануне президентом Владимиром Зеленским.
«Мы продолжаем работать с украинцами по другим пунктам, не включенным в этот план, но которые позволят Киеву победить на поле боя и обеспечить справедливый и прочный мир», — заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN.
Он также добавил, что этот вопрос «очевидно» обсуждался президентами Джо Байденом и Зеленским во время их телефонного разговора в среду днем.
Согласно сообщению Белого дома, Байден обсудил поддержку США Украины и объявил о новом пакете военной помощи на сумму 425 миллионов долларов. В пакет включены дополнительные возможности ПВО, боеприпасы класса «воздух-земля», бронетехника и боеприпасы.
«В ближайшие месяцы США предоставят Украине дополнительные возможности, включая сотни ракет для ПВО, десятки тактических систем ПВО, артиллерийские системы, боеприпасы, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи дополнительных бронемашин», - говорится в сообщении Белого дома.
Телефонный разговор Байдена с Зеленским состоялся после того, как президент Украины публично изложил в Киеве свой «План победы», заявив, что международная военная поддержка, обмен разведданными и политические обязательства являются ключом к прекращению войны «не позднее следующего года».
В своей речи в Верховной Раде Зеленский изложил 5 основных пунктов, которые направлены на укрепление обороноспособности страны для сдерживания российской агрессии. Украина также будет стремиться интегрировать экономические и военные связи с Европой и США
Украинская разведка зафиксировала переброску из Северной Кореи оружия и войск. Корейцы работают на российских заводах и служат в российской армии.
Посол США в НАТО Джулианна Смит в среду заявила журналистам, что КНДР и Китай открыто стали на сторону России в войне против Украины.
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