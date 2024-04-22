В регионе, чреватом исторической напряженностью, появляется проблеск надежды по мере того, как Азербайджан и Армения предпринимают шаги по урегулированию пограничных споров. Важным событием стало проведение 19 апреля восьмого заседания Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителей премьер-министра Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна, соответственно. Эта встреча ознаменовала прогресс в делимитации границы, причем обе стороны стремились привести ее в соответствие с бывшей межреспубликанской границей, установленной в советское время.

На встрече было достигнуто ключевое соглашение о прохождении участков границы между конкретными населенными пунктами: Баганис, Воскепар, Киранц и Беркабер. Планируется, что эти участки будут приведены в соответствие с исторической границей, а официальное описание будет завершено к 15 мая 2024 года. Важно отметить, что обе страны придерживаются принципов, изложенных в Алма-Атинской декларации 1991 года, что подчеркивает их приверженность мирному урегулированию.

Однако путь к миру не лишен трудностей. Подготовительные работы по возвращению четырех деревень в Газахе вызвали протесты, о чем свидетельствуют недавние демонстрации. Согласно сообщениям, Вооруженные силы Армении начали вывод войск из региона, что сопровождается продолжающимися усилиями по разминированию. Такие события вызвали ожидание у пострадавших общин, хотя и встретили сопротивление со стороны тех, кто стремится сохранить статус-кво.

Для обеспечения плавного перехода власти Армении разместили силы Министерства внутренних дел в Тавушской области, что свидетельствует о приверженности соблюдению соглашения. Политический обозреватель Октай Гасымов в программе «Сложный вопрос» подчеркивает важность этих событий, подчеркивая потенциал положительных результатов в укреплении прочного мира. Гасымов высоко оценивает отсутствие посредников в переговорном процессе, предлагая прямой диалог между двумя странами в качестве многообещающего шага вперед.

Забегая вперед, следует обратить внимание на судьбу четырех азербайджанских деревень, а также армянского анклава Башкенд (Арцвашен). Гасымов ожидает урегулирования в рамках процесса делимитации границ, подчеркивая важность продолжения диалога и сотрудничества.

Однако проблемы сохраняются, о чем свидетельствуют недавняя напряженность и политическая риторика. Гасымов критикует протестующих, как российской "пятой колонны", предостерегая от раскольнической риторики, которая подрывает более широкие цели мира и примирения. Подобные заявления, утверждает он, противоречат интересам, как Армении, так и ее народа.