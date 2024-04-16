Как Израиль ответит Ирану?
В то время как напряженность в отношениях между Израилем и Ираном растет после недавнего нападения на израильскую территорию, международное сообщество внимательно следит за реакцией Израиля на фоне спекуляций и анализа потенциальных последствий дальнейшей эскалации.
Сообщения западных и израильских СМИ указывают на то, что израильские власти обдумывают свой ответ на иранское нападение, но еще не приняли окончательного решения о сроках и масштабах своих действий. Президент Израиля Исхак Герцог назвал нападение Ирана объявлением войны, усилив опасения по поводу эскалации конфликта.
Политический комментатор Зардушт Ализаде дал представление о динамике ирано-израильской конфронтации, предположив, что обе страны питают враждебные намерения по отношению друг к другу. Ализаде подчеркнул настойчивые усилия Израиля заручиться поддержкой Америки для совместного нападения на Иран, сославшись на признание Израилем своей неспособности противостоять Ирану в одиночку.
Комментарий Ализаде проливает свет на более широкие геополитические амбиции Израиля, утверждая, что Израиль стремится аннексировать Палестину и вытеснить арабское население из региона. Он утверждал, что представление Израилем Ирана как угрозы существованию служит оправданием его агрессивной политики и заручается международной поддержкой в достижении его целей.
Более того, Ализаде призвал Иран занять прагматичный подход, признав право Израиля на существование и в то же время твердо отстаивая палестинскую государственность. Он утверждал, что такая позиция позволит поднять палестинское дело на юридическую и дипломатическую платформу, тем самым заручившись более широкой международной поддержкой.
В свете недавних событий, включая инцидент 7 октября, Ализаде высказал предположение о потенциальной причастности премьер-министра Израиля Нетаньяху и Моссада к организации провокаций с целью дискредитации палестинского движения и оправдания карательных действий против Газы. Он обратил внимание на непропорционально большие потери, понесенные палестинскими гражданскими лицами в ответ на нападения на израильских граждан, подчеркнув необходимость более сбалансированного и сдержанного подхода к урегулированию конфликта.
На фоне эскалации напряженности Ализаде предположил, что Соединенные Штаты и Иран достигли молчаливого соглашения о предотвращении дальнейшей эскалации, поскольку обе страны осознают риски затяжного конфликта. Однако он предупредил, что израильское руководство, в частности премьер-министр Нетаньяху, может сопротивляться усилиям по деэскалации, чтобы сохранить политическую значимость и отвлечь внимание от внутренних противоречий.
В то время как Израиль реагирует на иранские провокации, международное сообщество сохраняет бдительность, надеясь предотвратить дальнейшую эскалацию и способствовать мирному урегулированию давнего конфликта в регионе.
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