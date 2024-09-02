Как прошли парламентские выборы?
Объявлены предварительные результаты внеочередных парламентских выборов, состоявшихся в Азербайджане 1 сентября. Об этом 2 сентября сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.
Председатель ЦИК сообщил, что в выборах приняли участие 2 196 711 избирателей: «Явка избирателей составила 37,27%».
По предварительным результатам, депутатами Милли Меджлиса шестого созыва стали 88 человек, получивших новые мандаты.
Об этом в программе «Сложный вопрос» рассказал председатель общественного объединения «Изучение демократии» Мирали Гусейнов.
По его словам, результаты выборов были ожидаемыми. Однако они были отмечены небывалым обилием негативных явлений и оказались еще более удручающими, чем предыдущие. В стране не были созданы условия для свободных выборов. Напротив, были ослаблены демократические институты, предприняты шаги против гражданского общества и независимых СМИ, внесены поправки в закон «О политических партиях» (в частности, установлен количественный порог в 5000 членов). В результате политические партии были перерегистрированы, а их количество сократилось с 58 до 27.
Поправка к закону «О медиа» также затронула избирательный процесс, что привело к закрытию многих независимых СМИ, а их основатели были арестованы.
Организации, осуществлявшие мониторинг выборов, также были парализованы. Таким образом, была создана благоприятная почва для фальсификаций выборов.
«Весь процесс голосования сопровождался потоком сообщений с мест о нарушениях, что, впрочем, неудивительно, поскольку изначально были приняты все необходимые меры, чтобы не допустить проведения свободных и честных выборов», — сказал Гусейнов.
Эксперт подчеркнул, что страх в обществе, неучастие в выборах основных претендентов, а также формальный характер участия тех, кто все же включился в процесс, привели к таким некорректным выборам.
Он подчеркнул, что единственной силой, способной этому помешать, является общество, но, к сожалению, его политической активности недостаточно для изменения ситуации.
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