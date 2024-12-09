Каковы причины арестов?
Арест правозащитника Руфата Сафарова, сотрудников Meydan TV и главы Института политического управления Азера Гасымлы, а также процессы, связанные с ситуацией с правами человека в стране после COP29, а также отношение к событиям международных организаций и Запада комментирует в программе «Сложный вопрос» политолог Рауф Миркадыров.
По его словам, обвинение журналистов Meydan TV в групповой контрабанде абсурдно. Однако, в отличие от предыдущих лет, когда люди, писатели и деятели искусств протестовали против несправедливости, возвышая свой голос, сегодня общественность молчит.
Миргадиров считает, что в стране произошла моральная эрозия и деградация, дошедшая до того, что некоторые личности, гордящиеся патриотизмом и гражданской ответственностью, пытаются оправдать происходящее ссылками на мировые политические процессы.
«Но как можно оправдать несправедливость и действия, противоречащие человеческой природе?» — задается вопросом эксперт.
Он напомнил, что Верховный суд Великобритании принял решение о конфискации миллионов долларов, украденных в Азербайджане депутатом Джаваднширом Фейзиевым и незаконно вывезенных из страны для «отмывания» в Великобритании.
«Несмотря на это, азербайджанская прокуратура не возбудила уголовное дело, но поскольку средства на зарплату журналистам поступали из-за рубежа, все они поплатились», — говорит он.
По словам аналитика, в Азербайджане иметь мнение, отличное от мнения властей, а тем более высказывать его публично, считается преступлением.
«Мы не граждане, мы не хотим вести себя как граждане, мы просто живые организмы», — сетует Миргадиров.
Он объясняет произвол властей тем, что мировые интересы движутся в другом направлении, т. е. права человека не являются приоритетом. При этом ЕС не намерен включать Азербайджан в свое пространство. Их интересы ограничиваются поставками энергоносителей. Поэтому на власти Азербайджана не оказывается серьезного давления по поводу нарушений прав человека.
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