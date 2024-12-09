Суд арестовал Азера Гасымлы
Ясамальский районный суд Баку избрал в отношении директора Института политического менеджмента Азера Гасымлы в качестве меры пресечения арест на срок 4 месяца.
Об этом Turan сообщила его адвокат Ровшана Рагимова.
По ее словам, Гасымлы отверг предъявленное ему обвинение в вымогательстве путем угроз и связывает арест со своей общественно-политической деятельностью.
Адвокат также обратила внимание на то, что «потерпевший» подал жалобу на Гасымлы 7 декабря и на следующий день сразу против него было открыто уголовное дело.
Защита подаст апелляцию на решение об аресте.
Ранее, адвокат Агиль Лаидж сообщил, что жалобу против Гасымлы подало задолжавшее ему лицо.
Несмотря на то, что ранее было судебное решение о том, что долг должен быть возвращен, должник стал утверждать, что якобы Гасымлы ему угрожал.
Гасымлы был задержан 8 декабря утром в качестве подозреваемого по статье 182.2.3 Уголовного кодекса (вымогательство путем угроз) Азербайджана. По этой статье ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.
22 ноября А.Гасымлы не выпустили из страны. Спустя три дня он был допрошен в Бакинской полиции в качестве свидетеля по нескольким уголовным делам.
А.Гасымлы известен как критик внутренней и внешней политики правительства Азербайджана. В своих постах в социальных сетях и интервью он объяснял новую волну арестов журналистов и активистов за последний год разворотом внешней политики Азербайджан в сторону сближения с Кремлем.
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1 отзыв
Ruslan
2024-12-09
Хороший человек не буду говорить на счет всей партии Реал у Азера Гасымлы совсем другое место среди однопартийцев хотя он уже не в партии...Что тут сказать такая система правления у нас где беспредел это закон так и должно быть а законы конституция уже вне закона ее вообще нет пустили все на произвол как будет что будет со страной вообще власть имущих не волнует...