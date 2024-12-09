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(4 часа назад)
“Мусават» осудила репрессии и потребовала освобождения политзаключенных

“Мусават» осудила репрессии и потребовала освобождения политзаключенных

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

“Мусават» осудила репрессии и потребовала освобождения политзаключенных

Текущая общественно-политическая ситуация в Азербайджане была обсуждена 9 декабря на заседании правления партии «Мусават».

Как сообщает пресс-служба организации, члены правления осудили продолжающиеся репрессии в стране, вопреки требованиям местной и международной общественности прекратить политически мотивированные аресты.

Партия потребовала немедленного освобождения необоснованно задержанного политолога Азера Гасымлы и всех других лиц, арестованных по политическим мотивам.

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