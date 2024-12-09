На муниципальных выборах выдвинуто более 1500 кандидатов

На муниципальных выборах выдвинуто более 1500 кандидатов

На муниципальных выборах назначенных на 29 января 2025 года выдвинут 1531 кандидат.

Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

По его словам, число кандидатов может увеличиться, так как процесс выдвижения кандидатур будет продолжаться до конца декабря. На выборах 29 января будут избраны более 8 тыс членов 685 муниципальных советов.