Совет Евросоюза утвердил выделению Украине 4,2 млрд. евро

Украина вскоре получит более 4,2 млрд евро в виде грантов и кредитов в рамках Программы ЕС на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирование ее государственного управления. Об этом говорится в сообщении Совета Евросоюза от 9 декабря.

План для Украины излагает намерения Украины относительно восстановления, реконструкции и модернизации страны и реформ, которые она планирует провести в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет.

В мае 2024 года Совет пришел к выводу, что План для Украины выполнил предварительные условия для получения Украиной до 50 млрд. евро поддержки в рамках Программы для Украины, и в августе был выплачен первый транш ЕС.