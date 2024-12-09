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(4 часа назад)
Совет Евросоюза утвердил выделению Украине 4,2 млрд. евро

Совет Евросоюза утвердил выделению Украине 4,2 млрд. евро

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Совет Евросоюза утвердил выделению Украине 4,2 млрд. евро

Украина вскоре получит более 4,2 млрд евро в виде грантов и кредитов в рамках Программы ЕС на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирование ее государственного управления. Об этом говорится в сообщении Совета Евросоюза от 9 декабря.

План для Украины излагает намерения Украины относительно восстановления, реконструкции и модернизации страны и реформ, которые она планирует провести в рамках процесса вступления в ЕС в течение следующих четырех лет.

В мае 2024 года Совет пришел к выводу, что План для Украины выполнил предварительные условия для получения Украиной до 50 млрд. евро поддержки в рамках Программы для Украины, и в августе был выплачен первый транш ЕС.

 

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