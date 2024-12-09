Что стоит за недавними арестами?

На прошлой неделе были арестованы правозащитник Руфат Сафаров, шесть журналистов, сотрудничающих с интернет-платформой MeydanTV, и некоторые из их родственников. Кроме того, был задержан политический комментатор Азер Гасымлы. Его подозревают в вымогательстве, остальных обвиняют в контрабанде.

За последний год в Азербайджане по обвинению в контрабанде были арестованы более 20 журналистов и активистов. Обвиняемые отвергают обвинения, утверждая, что их арестовали исключительно за профессиональную деятельность по политическим мотивам. Правозащитники сообщают, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах содержится более 300 политических заключенных. Однако правительственные чиновники отвергают заявления о политических заключенных как безосновательные.

Член Комитета по правам человека Национального собрания Эльман Насиров сообщил агентству Turan, что преступники есть везде, в том числе и в Азербайджане, и их арестовывают: «Если посмотреть на ежедневную статистику, то увидим, сколько людей арестовывают за конкретные преступления в суде. Любопытно, что аресты других лиц не вызывают реакции, но когда осуждают 2-3 человек, которые называют себя журналистами или политиками, но занимаются преступной деятельностью, вокруг них начинается шоу о нарушении в Азербайджане прав человека».

Насиров подчеркнул, что Азербайджан является правовым и демократическим государством: «В правовом государстве никто не может нарушить закон, и все равны перед ним. Независимо от того, являетесь ли вы лидером партии, членом партии, журналистом или врачом, это не имеет значения. Все равны перед законом, и никто не имеет иммунитета».

По словам Насирова, в действиях указанных лиц выявлен состав преступлений:

«Они задержаны, ведется следствие. Никто не должен оказывать давление на решение суда. В правовом государстве никто не может быть подвергнут преследованию или аресту за свои политические взгляды. Действия этих лиц свидетельствуют о мошенничестве и антигосударственных действиях, а также о другой преступной деятельности. Они просто создают шумиху, чтобы выставить себя политическими заключенными. В Азербайджане нет и не может быть политзаключенных».

Соучредитель правозащитной организации Defense Line Зафар Ахмедов, придерживается иной точки зрения. Он сказал радиостанции "Azadliq", что недавние аресты являются нарушением прав человека: «Эти действия направлены на подавление свободы слова. Вот почему выдвигаются такие абсурдные обвинения».

Правозащитник считает, что аресты напрямую связаны с профессиональной деятельностью людей: «Эти обвинения возникают только тогда, когда эти люди публикуют разоблачительные материалы или проливают свет на проблемы».

Политический обозреватель Насими Мамедли утверждает, что права человека в стране находится в глубоком кризисе:

«Судебная система в Азербайджане не придерживается принципов справедливости, Конституции и закона. Суды стали всего лишь инструментами следственных органов».

По словам Мамедли, правительство Азербайджана в настоящее время обладает бесконтрольной властью: «Ненависть к критике и нетерпимость к альтернативным взглядам характерны для всех авторитарных режимов. Эти недавние аресты являются частью операции по подавлению свободной прессы. Аресты невиновных журналистов и представителей гражданского общества направлены на создание атмосферы страха в обществе».