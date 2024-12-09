Бахтияр Гаджиев обвинил следствие в незаконном сборе доказательств

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 9 декабря продолжился процесс по делу активиста Бахтияра Гаджиева.

На заседании было продолжено исследование документов, и Гаджиев выдвинул ряд ходатайств. В частности, он просил исключить из материалов дела документы, запрошенные из Bank Respublika.

“Эти документы были запрошены полицией до возбуждения уголовного дела, в нарушение закона об оперативно-розыскной деятельности. При этом банк нарушил коммерческую тайну. Поскольку доказательства получены незаконным путем, они должны быть исключены из материалов дела», - сказал Гаджиев.

Он также ходатайствовал расследовать и установить принадлежность адреса электронной почты, с которой поступила жалоба о «незаконных действиях» Гаджиева. Он считает, что это письмо было подготовлено самими же правоохранительными органами.

Судья не рассмотрел ходатайства, отметив, что сказанному будет дана правовая оценка при вынесении приговора.

Гаджиев заявил также, что последние надежды на справедливый вердикт у него развеялись после арестов правозащитника Руфата Сафарова и журналистов Meydan TV.

*Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре 2022 года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду.

16 июня прошлого года активисту были предъявлены новые обвинения, связанные с финансовыми нарушениями - присвоением грантов. Ему также инкриминировали незаконное предпринимательство, отмывание денег, контрабанду и использование поддельных документов.

В ноябре того же года против него было выдвинуто еще одно обвинение - неуплата налогов.

Сам Гаджиев и его коллеги считают процесс политическим заказом, причиной которого стала резкая критика Гаджиевым деятельности МВД Азербайджана и в частности, самого министра Вилаята Эйвазова.