Президент Израиля принял Хикмета Гаджиева
Президент Израиля принял Хикмета Гаджиева
9 декабря президент Израиля Исаак Ерцог принял в Иерусалиме помощника президента Азербайджана по внешней политике Хикмета Гаджиева.
Как сказано в сообщении посольства Азербайджана, Гаджиев передал приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Израиля.
Президент Герцог выразил свою признательность за приветствия и попросил передать свои приветствия президенту Алиеву.
Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также региональные события, сказано в сообщении.
-
- Прошу слова
- 9 декабрь 2024 15:33
-
Политика
-
- 12 декабрь 2024, 01:07
Официальный Баку осудил и отверг утверждения, выдвинутые в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о ситуации с правами человека в Азербайджана.
-
«Соединенные Штаты призывают правительство Азербайджана немедленно освободить Руфата Сафарова, Севиндж Вагифгызы, Азера Гасымлы, Фарида Мехрализаде, Бахтияра Гаджиева, Губада Ибадоглу, недавно задержанных сотрудников независимого издания Meydan TV и многих других, арестованных за их работу в области прав человека.
-
- 11 декабрь 2024, 18:04
Чартерный рейс авиакомпании Enter Air вылетел вечером в среду из Еревана в Баку, сообщили армянские СМИ со ссылкой на данные Flightradar24.
-
- 11 декабрь 2024, 17:41
Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Хорди Альба посетили ряд общественных и культурных объектов столицы и приняли участие во встрече с любителями футбола во дворце Crystal Hall.
Написать отзыв