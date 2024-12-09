Президент Израиля принял Хикмета Гаджиева

9 декабря президент Израиля Исаак Ерцог принял в Иерусалиме помощника президента Азербайджана по внешней политике Хикмета Гаджиева.

Как сказано в сообщении посольства Азербайджана, Гаджиев передал приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Израиля.

Президент Герцог выразил свою признательность за приветствия и попросил передать свои приветствия президенту Алиеву.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также региональные события, сказано в сообщении.