  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear10.20 C
  • Четверг, 12 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
Президент Израиля принял Хикмета Гаджиева

Президент Израиля принял Хикмета Гаджиева

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Президент Израиля принял Хикмета Гаджиева

9 декабря президент Израиля Исаак Ерцог принял в Иерусалиме помощника президента Азербайджана по внешней политике Хикмета Гаджиева.

Как сказано в сообщении посольства Азербайджана, Гаджиев передал приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Израиля.

Президент Герцог выразил свою признательность за приветствия и попросил передать свои приветствия президенту Алиеву.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также региональные события, сказано в сообщении.

Написать отзыв

Политика

Сирия близка как распаду, а карта Ближнего Востока пишется заново - беседа со Станиславом Тарасовым


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей