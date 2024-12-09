"Тюремная фургон приезжает и возвращается, пусть журналисты не опаздывают..."

Почему власти Азербайджана используют различные учреждения для ареста журналистов, писателей, комментаторов, ученых и активистов, непонятно.

Почему задержанных полицией журналистов нужно отправлять в прокуратуру, а затем в суд?

Если без всяких колебаний выдается заявление о том, что «Такой-то был задержан полицией и приговорен к 8 годам лишения свободы через 10 минут», что в этом плохого?

Или вы подготовите свидетелей в суде, как в полиции, так и в прокуратуре, чтобы они дали показания против этих лиц, как будто этого недостаточно, и создадите множество сценариев, которые никогда не будут правдой? Свидетели будут обвинять не только себя, но и прокуроров и судей. Почему бы просто не принять самый быстрый, дешевый и наименее болезненный метод: «Полиция задержала и оштрафовала их»?

В ноябре 2011 года, вскоре после того, как диктор TRT начал зачитывать 134-страничное обвинительное заключение по делу Odatv, профессор Ялчын Кючюк заметил: «Мадам, вы так хорошо читали, что я с самого начала почувствовал себя виноватым».

Закончив зачитывать обвинительное заключение, он попросил слова с места своего подзащитного, заявив: «Это обвинительное заключение было написано не прокурором Турецкой Республики, а курсантом полиции. Пожалуйста, принесите мне обвинительное заключение, составленное турецким прокурором».

Вспоминая краткий трейлер того, что я видел в судах, сформированных полицией, прокурорами и судьями FETÖ...

С июля 2023 года я потерял счет статьям, которые я написал об арестах ученых, журналистов, комментаторов и активистов.

Пока я молился, чтобы закончить эту статью, не услышав о новом аресте, пришло известие о задержании политолога Азера Гасымлы.

Пожалуйста, не поймите меня неправильно: между процессом «ареста» полицией и заключением под стражу существует примерно 98 степеней деэскалации.

Азер Гасымлы узнал о своем предстоящем аресте около двух недель назад, когда ему не разрешили сесть на рейс за границу из-за запрета на поездки, наложенного прокурором.

Покойный Неджметтин Эрбакан, когда членам его партии запретили заниматься политикой или когда его партии были распущены, однажды сказал: «Машина никогда не останавливается».

Но даже он не мог себе представить скорость арестной машины Азербайджана.

Даже такой человек, как Фамиль Халилов, который печатал на клавиатуре компьютера пальцами ног из-за травмы руки и провел год в тюрьме за критику правительства, оказался заменен машиной после освобождения. На этот раз ее целью стал адвокат Руфат Саферов.

Действительно, шестеренки машины никогда не должны оставаться вхолостую, иначе она остановится, остановив колесо исполнительного механизма власти.

Абсурд достиг новых высот, когда на следующий день после ареста Руфата Сафарова газета опубликовала предполагаемую аудиозапись отца Сафарова, предлагающего неподобающее поведение по отношению к родственнику в молодости.

Держитесь крепче: тогдашний министр здравоохранения однажды назвал главного редактора этой газеты «неандертальцем». Позже этого министра приговорили к 14 годам тюрьмы за «попытку государственного переворота». После освобождения он выразил благодарность США и заявил о своей поддержке правительства Алиева (по сути, признав, что заслужил свой 14-летний срок).

Журналист, на которого навесили ярлык «неандерталец», давно стал инструментом правительства.

При таком сценарии, кого бы не арестовали — уважаемых журналистов, писателей, ученых, комментаторов, активистов или бывших министров?

В этой новой волне даже сотрудники берлинского бакинского офиса Meydan TV были задержаны и отправлены в тюрьму. Среди них был мой дорогой друг Натиг Джавадлы, образец журналистского профессионализма, морали и честности.

Когда Запад, в частности США, резко отреагировал на задержание Руфата Сафарова, полиция ответила задержанием сотрудников бакинского телебюро. Когда реакция продолжилась, был арестован политолог Азер Гасымлы.

Аресты продолжаются, и последний журналист, писатель, ученый, комментатор или активист, который ценит свою честь и совесть, похоже, обречен пройти через ворота тюрьмы.

С 2008 по 2015 год, когда Запад в значительной степени игнорировал аресты журналистов, независимые СМИ Азербайджана постепенно выдавливались.

Однако в последние годы отношения Запада с Баку стали все более напряженными. В ноябре 2023 года делегация Азербайджана в Совете Европы была приостановлена ​​на один год. В ответ Баку усилил репрессии против журналистов и активистов, еще больше разозлив западных лидеров и международные организации.

С каждым арестом правительство посылает дерзкий сигнал: «Если вы введете санкции, мы арестуем еще больше граждан; если вы бойкотируете международные встречи, мы продолжим наши задержания». Эта постоянная ответная реакция создает цикл, который не выдержит даже телевизионная драма.

За последние пять лет многие талантливые молодые люди с многообещающим будущим были заключены в тюрьму за отстаивание своих прав, часто по необоснованным обвинениям в мошенничестве, вымогательстве или другим сфабрикованным обвинениям.

Даже такие фигуры, как Рамин Исаев, выпускник Гарварда и Массачусетского технологического института, участвующий в проектах зеленой энергетики, стали объектом преследования. Его судебный процесс, проходивший за закрытыми дверями по неясным обвинениям, отражает непрозрачный характер подобных разбирательств.

Эта машина репрессий, похоже, неостановима, а список задержанных продолжает расти.

Закончится ли когда-нибудь этот цикл или правительство Азербайджана продолжит ужесточать контроль над инакомыслящими, сталкиваясь с растущим давлением со стороны международного сообщества? Только время покажет.

Independent Türkçe