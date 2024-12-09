Протесты в Тбилиси показатель политического кризиса в Грузии

Вечером 9 декабря 2024 года сотни демонстрантов собрались на проспекте Руставели, в самом сердце грузинской столицы, чтобы выразить свое недовольство правительством. Протесты, вызванные спорным решением отложить переговоры о вступлении в Европейский союз до 2028 года, знаменуют собой поворотный момент в политической траектории Грузии.

Неся флаги Грузии и ЕС, протестующие скандировали лозунги о реформах и обвиняли правящую партию «Грузинская мечта» в предательстве прозападных устремлений страны. Хотя протест завершился мирно, сильное присутствие полиции послужило напоминанием о силовых репрессиях, которые были характерны для подобных собраний в последние недели.

В основе беспорядков лежит чувство разочарования правительством «Грузинской мечты» во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Решение отложить переговоры с ЕС было интерпретировано критиками как поворот в сторону Москвы и отход от евроатлантической интеграции, которая была краеугольным камнем внешней политики Грузии со времен «революции роз» 2003 года.

Кризис еще больше усугубляется конституционным тупиком. Президент Саломе Зурабишвили, чей срок полномочий технически закончился в начале этого года, отказалась уйти в отставку, сославшись на опасения по поводу легитимности парламентских выборов. Между тем, «Грузинская мечта» обвинила ее в оказании помощи оппозиции в предполагаемой попытке устроить революцию.

Западные союзники, включая Европейский союз и США, выразили тревогу по поводу развития событий. «Мы глубоко обеспокоены сообщениями о применении чрезмерной силы против мирных протестующих», — заявил Питер Стано, представитель Европейской службы внешних действий. «Лидеры Грузии должны вновь подтвердить свою приверженность демократическим принципам».

Призрак российского влияния нависает над страной. Москва описала беспорядки как напоминающие украинскую революцию 2014 года, представив их как организованную Западом попытку дестабилизации. Этот нарратив был подхвачен сегментами руководства «Грузинской мечты», что еще больше поляризовало политический дискурс.

Лидеры оппозиции требуют внеочередных выборов и отставки ключевых должностных лиц, в то время как правящая партия отказывается уступать. Риск затяжных беспорядков ставит под сомнение политическую стабильность Грузии и ее будущее как демократического государства.

Ставки высоки, не только для Грузии, но и для ее западных союзников, которые рассматривают страну как ключевого стратегического партнера в регионе. Однако на данный момент улицы Тбилиси остаются полем битвы за душу нации.