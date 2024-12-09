Глава МИД Норвегии призвал освободить сотрудников Meydan TV и всех арестованных в Азербайджане журналистов

Глава МИД Норвегии призвал освободить сотрудников Meydan TV и всех арестованных в Азербайджане журналистов

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Еиде призвал освободить всех арестованных в Азербайджане журналистов.

«Я глубоко обеспокоен арестами в Азербайджане вдобавок к арестованным ранее журналистам Abzas Media, Kanal 13 и Toplum TV, сотрудников телеканала Meydan TV.

Норвегия призывает к их освобождению.

Свободная и независимая пресса жизненно важна для демократии», - написал министр в своем аккануте в X.