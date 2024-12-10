Поздравляю с Днем прав человека!

«Права человека» берут свое начало в справедливости. Справедливость естественна и связана с творением. С момента рождения это право естественным образом дано каждому человеку. Однако закон — это нечто данное, ограниченное тем, что парламенты считают подходящим для нас. Степень, в которой парламент представляет справедливость и честность, всегда является предметом споров.

Я поднимаю этот вопрос, потому что в независимом Азербайджане мы переживаем критический период, когда и справедливость, и права больше всего нарушаются и подавляются. К сожалению, большинство наших граждан в стране страдают от отсутствия правовой защиты. Многие из тех, кто отбывает тюремное заключение, невиновны.

Сбалансированные и независимые СМИ в стране сталкиваются с серьезными проблемами. Нелегко сохранять критическую позицию, оставаясь сбалансированным. Многие журналисты, которые пытаются это сделать, в настоящее время находятся за тюремными стенами. Поскольку двери профессиональных СМИ закрыты, критически настроенных журналистов заставляют молчать, а активистов гражданского общества преследуют, освободившееся пространство будет заполнено непрофессиональными людьми, а масштабы оскорбительной риторики возрастут.

Рост числа политически мотивированных арестов в преддверии Дня прав человека вызывает глубокую тревогу. Большинство из недавно арестованных по ложным показаниям и сфабрикованным обвинениям относятся к числу наиболее ценных людей в этой стране. Такое развитие событий не является нормальным для государства или общества. Крайне важно немедленно остановить этот процесс, пока раны не стали глубже. Отход от плюралистического общества наносит значительный вред как нашим гражданам, так и нашему государству и будет продолжать наносить его. Те, кто руководит государством, не должны забывать, что они являются гарантами общечеловеческих ценностей, которые защищают человеческое достоинство.

Я поздравляю всех, кто верит в фундаментальную природу прав человека как врожденных, а не дарованных кем-либо; тех, кто потерял свободу из-за веры в это право; и тех, кто ценит человечность, уважает права человека и защищает их. Поздравляю с Днем прав человека. Справедливость может сгибаться, но она никогда не сломается!

Алескер Мамедли

Ələsgər Əhməd oğlu Məmmədli (род. 24 мая 1968 года в посёлке Гузанлы, Агдамский район) — азербайджанский юрист, эксперт в области медиа-права, соучредитель Института медиа-права и основатель "Toplum TV". Выпускник юридического факультета Стамбульского университета, он также получил степень магистра в области права и управления в Академии государственного управления Турции и Ближнего Востока (TODAİE).

С 2002 года Ələsgər Məmmədli активно занимается защитой прав журналистов и развитием независимых СМИ в Азербайджане. Он проводил многочисленные тренинги для юристов и журналистов, сотрудничал с международными организациями, такими как Internews и IREX, и участвовал в создании "Sivil Toplum Platforması" в 2016 году.

8 марта 2024 года Ələsgər Məmmədli был арестован по обвинению в контрабанде (статья 206.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана). Местные и международные правозащитные организации признали его политическим заключённым и призвали к его освобождению. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Ələsgər Məmmədli является автором ряда книг и научных статей по вопросам медиа-права, избирательного права и конституционных прав и свобод человека. Его работы публиковались как в местных, так и в зарубежных изданиях.