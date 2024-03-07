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(7 часов назад)
Почему закрыли Toplum TV?
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Камран Махмудов
Камран Махмудов

Журналист

Почему закрыли Toplum TV?

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана 6 марта провели серию рейдов в офисах Toplum TV и домах его сотрудников, вызвав шок в медийном пространстве страны. Рейды, проведенные без присутствия адвокатов и, как сообщается, без надлежащей документации, завершились задержанием нескольких лиц, связанных с телеканалом и III Республиканской платформой, организацией гражданского общества.

Последовательность событий развивалась стремительно, правоохранительные органы оцепили офис Toplum TV и приступили к проведению обысков. Впоследствии члены III Республиканской платформы, включая ее руководителя  Акифа Гурбанова, были задержаны, что привело к дальнейшей эскалации напряженности. Обвинения, выдвинутые против задержанных, особенно обвинения в контрабанде, были встречены со скептицизмом и осуждением со стороны правозащитников и экспертов-юристов.

Одним из наиболее тревожных аспектов рейдов является очевидное отсутствие надлежащей правовой процедуры и прозрачности. В отчетах указывается, что обыски проводились без постановления суда и что адвокатам было запрещено сопровождать своих клиентов во время процесса. Такие действия не только нарушают основные принципы правосудия, но и вызывают серьезную обеспокоенность по поводу мотивов, стоящих за репрессиями в отношении Toplum TV и его филиалов.

Реакция пострадавших лиц и их законных представителей была быстрой и недвусмысленной. Адвокаты, представляющие интересы Акифа Гурбанова и Фарида Исмаилова, утверждали, что обвинения в адрес их клиентов безосновательны и политически мотивированы. Они утверждают, что во время обысков могли быть подброшены компрометирующие улики, что еще больше подрывает доверие к действиям властей.

Алия Ягублу, ведущая телеканала Toplum TV, выступила с резкой критикой рейдов, назвав их попыткой подавить инакомыслие и независимые СМИ. Она указывает на удаление видеоархива телеканала после изъятия оборудования как на свидетельство согласованных усилий по заглушению критических голосов. Опасения Ягублу отражают более широкую картину запугивания и преследования, с которыми сталкиваются журналисты и активисты в Азербайджане.

Разгон Toplum TV является символом проблем, с которыми сталкивается свобода прессы в Азербайджане. Несмотря на конституционные гарантии свободы выражения мнений, журналисты и средства массовой информации работают в атмосфере страха и репрессий, где независимые репортажи подвергаются цензуре и репрессиям. Рейды на Toplum TV служат суровым напоминанием о рисках, с которыми сталкиваются те, кто осмеливается бросить вызов статус-кво.

Международное сообщество незамедлительно осудило эти рейды, а правозащитные организации и иностранные правительства призвали к немедленному освобождению задержанных и прекращению преследования независимых СМИ. Европейский союз и Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу ослабления свободы прессы в Азербайджане, призвав власти выполнять свои обязательства по международному праву.

 

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