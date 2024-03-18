«Попытка заставить СМИ замолчать - лежит на поверхности»

6 марта полиция провела обыск в офисе «Toplum TV», а также в квартирах нескольких сотрудников сайта, где были обнаружены денежные средства в размере 2700, 3100, 20000 евро. Из задержанных журналистов в отношении Фарида Исмаилова, Мушфига Джаббара, Али Зейнала, Рамиля Бабаева, Эльмира Аббасова и Илькина Амрахова было возбуждено уголовное дело по статье 206.3.2 (контрабанда).

А 8 марта лицами в штатском перед клиникой «Istanbul» был задержан один из учредителей «Toplum TV», юрист Алескер Мамедли. Позднее в его квартире был произведен обыск. Утверждается, что в квартире Алескера Мамедли обнаружили 7300 долларов. Против Алескеру Мамедли также было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 Уголовного кодекса (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Ранее, 20 ноября прошлого года, были произошли аресты в связи с делом «AbzasMedia» , который был известен своими антикоррупционными расследованиями. Сперва были арестованы директор сайта Ульви Гасанли, заместитель директора Мухаммед Кекалов, главный редактор Севиндж Вагифгызы. позднее были арестованы журналист- расследователь Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова. Им также было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК (контрабанда, совершенная группой лиц).

20 ноября, после задержания Ульви Гасанли, был произведен обыск в офисе «AbzasMedia». Утверждается, что при обыске было обнаружено 40 тысяч евро. После «AbzasMedia» были арестованы по обвинению в контрабанде руководитель интернет-телевидения «Канал 13» Азиз Оруджев и сотрудник этой структуры Шамо Эминов.

Эти аресты сотрудников медиа-агентств, которые происходили один за другим по схожему сценарию, многие медиа-эксперты расценивают как репрессии против медиа.

Арест журналистов, выдвинутые против них обвинения, последние операции против медиа-структур в беседе с ASTNA комментирует руководитель Группы прав медиа Халид Агалиев.

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Вопрос: В чем причина этих арестов?

Ответ: Вот уже 3-й год в Азербайджане идет новый этап регулирования в сфере медиа. С принятием нового закона был осуществлен переход на это регулирование. Содержание и качество Закона спорны. Законы принимаемые страной-членом Совета Европы должны соответствовать стандартам этой структуры. Однако эта структура дала понять, что Закон не соответствует этим стандартам. Такие переходы, внедрение новых регламентов всегда болезненны, трудны. В то же время благоприятной среды для реализации в Азербайджане прав медиа, свободы выражения мнений не было. Широкое пользование этими правами было рискованно. Думаю, что совокупность сказанного и является основной причиной.

Вопрос: Почему власти предпринимают эти шаги в период охлаждения отношений с Западом? Какова цель дальнейшего напряжения отношений?

Ответ: Как уже было сказано, внедряется новое регулирование. Также мы переживаем в глобальном смысле чрезвычайно сложный период. Обычно в такие времена давлению прежде всего подвергаются, становятся мишенью, права на свободу выражения, собода медиа. В столь трудные времена с ежедневно меняющейся реальностью, правительства более склонны к обузданию общественного мнения, чтобы спокойно управлять ситуацией. В Азербайджане журналистов арестовывали на самых разных этапах, независимо от того, хорошие отношения с кем-либо или натянутые. Поэтому, причиной по большей части является общая глобальная среда.

Вопрос: Является ли этот шаг, как говорят эксперты, лишь процессом достижения молчания медиа и гражданского общества, или за этим скрываются и иные цели?

Ответ: К сожалению, недавние аресты привели к выходу из строя как минимум двух независимых медиа. Это крайне тяжелый результат с той точки зрения, что на пути демократического развития свободные медиа играют важную роль в информировании общества. Но это только видимые результаты. Вывод из строя одного или нескольких медиа, журналистов, создание ситуации, когда они не могут выполнять свои функции, в целом влияет на общество, вынуждая его к самоцензуре.

Вопрос: Этот вопрос задан не с проста. В последнее время арестованных журналистов и представителей гражданского общества обвиняют в контрабанде. Но где связь между журналистикой и контрабандой?

Ответ: Контрабанда – преступление, общественно опасное деяние. Уголовным законодательством за это предусмотрена ответственность. Субъектом данного уголовного деяния может быть любое сознательное лицо, достигшее 16-летнего возраста, будь он журналист или нет. Практика показывает, что журналисты в разное время были осуждены по таким обвинениям, как хулиганство, нанесение телесных повреждений, клевета и даже за государственную измену. По итогам рассмотрения большинства этих дел Европейский Суд постановил, что обвинения против них необоснованны. Дела, рассматриваемые ныне, аналогичны предшествующим. Знакомясь с распространяемой в медиа информации об аресте журналистов, можно прийти в заключению, что возможно, речь идет о нарушении правил получения грантов. А нарушение этих правил влечет административную ответственность.

Вопрос: Как будут идти процессы? Аресты продолжатся? Что может остановить этот процесс?

Ответ: Прогнозировать развитие процессов, с точки зрения свободы медиа, журналистики, в нынешней напряженной, трудной ситуации сложно. Очевидно лишь то, что происходящее является нежелательной тенденцией для правового государства. Должно произойти противоположное, должна быть создана благоприятная среда для свободы медиа, самовыражения, столь необходимых для демократического развития.