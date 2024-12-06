Масштабный антиправительственный протест в центре Тбилиси завершился мирно в 3 часа ночи в пятницу после восьми часов демонстраций. Грузинские правоохранительные органы сохраняли пассивное присутствие на протяжении всего мероприятия, и никаких инцидентов со стороны демонстрантов не было, сообщили организаторы.

Протесты, ознаменовавшие восьмой день беспорядков подряд, возникли из-за недовольства предполагаемым отходом грузинского правительства от проевропейской политики. Демонстранты призвали к отставке ключевых политических лидеров и потребовали реформ, чтобы более тесно сблизить страну с Европейским союзом.

Хотя демонстрации закончились без насилия, ситуация привлекла значительное международное внимание и критику. Хельсинкская комиссия США призвала к персональным санкциям против ответственных за подавление инакомыслия, в то время как европейские чиновники выразили серьезную обеспокоенность политическим курсом Грузии.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хёйтфельдт заявила, что события в Грузии «противоречат демократическим ценностям», а сенатор США Джим Риш осудил действия правительства по подавлению протестов, назвав их «жестоким подавлением проевропейских демонстраций».

Лидер оппозиции Грузии Георгий Вашадзе охарактеризовал правящую партию «Грузинская мечта» как находящуюся в «серьёзном внутреннем кризисе», призвав правительство отреагировать на общественные требования. Между тем президент Саломе Зурабишвили подтвердила свою приверженность европейскому будущему Грузии, что всё больше расходится с позицией правительства.

Протесты также совпали с обвинениями в нарушении прав человека. Rights Georgia, ведущая правозащитная группа, призвала к немедленному переводу жестоко избитого протестующего из центра содержания под стражей в медицинское учреждение. Международные голоса, включая Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвали все стороны воздержаться от эскалации насилия.

По мере нарастания давления усилились призывы к санкциям против политической элиты Грузии, включая миллиардера Бидзину Иванишвили. Президент Литвы Гитанас Науседа и несколько членов Европейского парламента призвали ЕС принять срочные меры.

Протесты также распространились на другие города, включая Кутаиси, Батуми и Зугдиди, поскольку общественное недовольство не показывает никаких признаков ослабления. С углублением политического противостояния путь Грузии к европейской интеграции остается неопределенным, что вызывает беспокойство среди ее западных союзников.