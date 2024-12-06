Европейский парламент обсуждает аресты в Азербайджане
Европейский парламент обсуждает аресты в Азербайджане
Подкомитет Европейского парламента по правам человека созвал в четверг расширенное заседание, чтобы рассмотреть «Преследования независимых СМИ и гражданского общества в Азербайджане». В ходе дискуссий были заслушаны показания Жали Байрамовой, адвоката, представляющего финалиста премии им. Сахарова «За свободу мысли» доктора Губада Ибадоглу, журналистки Арзу Гейбуллаевой и представителя Форума гражданского общества Восточного партнерства Александроса Сабу.
Спикеры подробно изложили растущую обеспокоенность политическими репрессиями, произвольными арестами и нарушениями прав человека в Азербайджане. Они также ответили на вопросы членов Европейского парламента (MEP) о текущей ситуации.
Жаля Байрамова подчеркнула усиление политических задержаний, упомянув тяжелое положение ее собственной семьи как жертв, как внутренней несправедливости, так и транснациональной преступной деятельности. Она выразила тревогу по поводу состояния здоровья доктора Ибадоглу, который остается под домашним арестом и нуждается в срочной операции на сердце. Байрамова призвала правительство Азербайджана отменить запрет на выезд из страны Ибадоглу и его отца, что позволит им получить доступ к медицинской помощи и совершать международные поездки.
После ее выступления председатель подкомитета по правам человека Мунир Сатури сообщил, что он отправил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову официальное письмо в котором, содержался призыв снять ограничения на поездки Ибадоглу, чтобы позволить ему присутствовать на церемонии вручения премии им. Сахарова в Страсбурге. Сатури подчеркнул готовность комитета вести диалог с официальными лицами Азербайджана.
Депутат Европарламента Бернар Гетта также выразил поддержку Ибадоглу, сообщив, что он обратился к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой содействовать участию Ибадоглу в церемонии.
Журналистка Арзу Гейбуллаева подробно остановилась на проблемах, с которыми сталкиваются независимые СМИ в Азербайджане, а Александрос Сабу сообщил о сужающемся пространстве для гражданского общества и интеллектуальной свободы. Оба спикера призвали освободить политических заключенных, включая Бахруза Самедова, Руфата Сафарова, Анара Мамедли и доктора Ибадоглу.
На сессии было заявлено о растущей озабоченности Европейского парламента ситуацией с правами человека в Азербайджане и прозвучал призыв усилить международное давления для обеспечения проведения реформ и подотчетности этого процесса.
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