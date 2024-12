Протесты в Грузии затихают, в стране идут репрессии и аресты

После шести последовательных дней интенсивных протестов, потрясших Тбилиси, волна демонстраций, похоже, стихла до более мелких мирных собраний, что ставит под сомнение устойчивость импульса оппозиции. В ночь с 4 на 5 декабря впервые с начала беспорядков в грузинской столице не было масштабных протестов, сопровождавшихся насилием. Сегодняшние отчеты указывают на то, что небольшие протесты прошли в нескольких городах, включая Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Зугдиди. Однако их сокращенный масштаб сигнализирует о существенном изменении политической температуры. Наблюдатели предполагают, что это может отражать затухающий всплеск активности протестного электората или воздействие усиленных мер безопасности.

Министерство внутренних дел Грузии (МВД) усилило ответные действия, проведя рейды в штаб-квартирах оппозиционных партий и домах активистов. Были произведены десятки арестов, что вызвало новые обвинения в политических репрессиях. МВД выступило с публичным заявлением в защиту своих действий, ответив на слухи, циркулирующие в социальных и традиционных СМИ, о предполагаемых отставках в своих рядах.

«Мы подчеркиваем, что сообщения о том, что сотрудники различных управлений МВД уходят в отставку в знак протеста, являются ложными и направлены на дискредитацию министерства», — говорится в заявлении МВД. Министерство подтвердило одну отставку: Ираклия Шаишмелашвили, начальника отдела оперативного планирования Департамента специальных задач, который направил министру личную записку. В заявлении подчеркивается приверженность министерства поддержанию общественного порядка в этот период беспорядков.

Неожиданно известные деятели культуры собрались в Национальном театре имени Руставели 5 декабря, стремясь решить то, что они назвали «национальным кризисом». Художники, врачи и представители различных профессиональных групп встретились, чтобы обсудить политический тупик в Грузии и изучить возможные решения.

Режиссер Паата Циколия подчеркнул символическое значение встречи в национальном театре. «Культурная сфера объединилась, и мы пришли сюда, потому что есть национальный театр и национальный кризис. Где еще собираться общественности для обсуждения национальных проблем, как не в национальном театре?» — сказал Циколия.

Группа выразила желание выступить в качестве посредников в политическом процессе, приглашая представителей других секторов. Однако их усилия были сведены на нет большим присутствием полиции, которая заблокировала вход в театр.

Поскольку напряженность за пределами здания театра нарастала, полиция не пускала протестующих внутрь, что привело к скандированию «Пропустите нас в зал!». На фасаде театра был спущен грузинский флаг — символический акт, который стал кульминацией событий того дня.

Затишье в масштабных протестах может указывать на то, что правительственная стратегия целевых арестов и ужесточения мер безопасности оказывает свое влияние. Однако аналитики предостерегают от интерпретации нынешнего затишья как разрешения беспорядков. «Снижение интенсивности протестов может быть тактической паузой для оппозиции», — сказал один политический аналитик, «но это также может указывать на трудности, с которыми сталкиваются протестующие в поддержании высокого уровня мобилизации».

Поскольку грузинское общество находится на очевидном перепутье, призывы культурных лидеров к диалогу дают проблеск надежды на мирное урегулирование. Однако последующие шаги оппозиции в сочетании с реакцией правительства, скорее всего, определят, утихнут ли беспорядки или вспыхнут с большей интенсивностью.

Пока на улицах Тбилиси восстанавливается хрупкое спокойствие, страна, разделенная, ждет ясности относительно своего пути вперед.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video