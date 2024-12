Gürcüstanda etirazlar azalır, repressiyalar və həbslər davam edir

Altı gün davam edən intensiv etirazlardan sonra Tbilisini sarsıdan nümayişlər dalğası daha kiçik və dinc toplantılara çevrilib, bu isə müxalifətin impulsunu davam etdirə bilib-bilməyəcəyi ilə bağlı suallar yaradır. İğtişaşlar başladıqdan sonra ilk dəfə olaraq, dekabrın 4-dən 5-nə keçən gecə Gürcüstan paytaxtında zorakılıqla müşayiət olunan genişmiqyaslı etirazlar qeydə alınmayıb.

Bu günkü hesabatlar göstərir ki, Tbilisi, Kutaisi, Batumi və Zuqdidi də daxil olmaqla bir neçə şəhərdə daha kiçik etirazlar keçirilib. Lakin bu nümayişlərin kiçik miqyası siyasi vəziyyətdə əhəmiyyətli bir dəyişiklikdən xəbər verir. Müşahidəçilər bunun etiraz tərəfdarlarının enerjisinin azalmasını və ya gücləndirilmiş təhlükəsizlik tədbirlərinin təsirini əks etdirə biləcəyini irəli sürürlər.

Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) cavab tədbirlərini gücləndirərək müxalifət partiyalarının qərargahlarında və aktivistlərin evlərində reydlər keçirib. Onlarla şəxs həbs edilib, bu isə siyasi repressiyalarla bağlı yeni ittihamlara səbəb olub. DİN ictimai bəyanatla çıxış edərək, sosial və ənənəvi mediada yayılan və öz sıralarındakı guya istefalar barədə yayılan şayiələrə cavab verib.

“Biz vurğulayırıq ki, DİN-in müxtəlif idarələrinin əməkdaşlarının etiraz əlaməti olaraq istefa verdikləri barədə yayılan məlumatlar yanlışdır və nazirliyin nüfuzunu zədələməyə yönəlib,” deyə bəyanatda bildirilib. DİN yalnız bir istefanı təsdiqləyib: Xüsusi Tapşırıqlar Departamentinin Əməliyyat Planlaşdırma İdarəsinin rəhbəri İrakli Şaişmelaşvili nazirə şəxsi ərizə ilə müraciət edib. Bəyanatda nazirliyin iğtişaşlar dövründə ictimai qaydanı qorumağa sadiqliyi vurğulanıb.

Gözlənilməz şəkildə, tanınmış mədəniyyət xadimləri dekabrın 5-də Rustaveli Milli Teatrında “milli böhran” adlandırdıqları məsələni həll etmək üçün toplaşıblar. Rəssamlar, həkimlər və müxtəlif peşə qruplarının nümayəndələri Gürcüstanda siyasi çıxılmaz vəziyyəti müzakirə etmək və mümkün həll yollarını araşdırmaq üçün bir araya gəliblər.

Rejissor Paata Tsikolia milli teatrda keçirilən görüşün simvolik əhəmiyyətini vurğulayıb. “Mədəniyyət sektoru birləşib və biz bura gəldik, çünki milli teatr və milli böhran var. Milli məsələləri müzakirə etmək üçün ictimaiyyət harada toplaşmalıdır, əgər milli teatrda yoxsa?” deyə Tsikolia bildirib.

Qrup siyasi prosesə vasitəçilik etmək niyyətlərini ifadə edərək digər sektorlardan nümayəndələri dəvət edib. Lakin onların səyləri teatrın girişini bloklayan geniş polis iştirakına görə əngəllənib.

Teatr binasının xaricində gərginlik artdıqca, polis etirazçıların içəri girməsinə mane olub və “Bizi zalda buraxın!” şüarları səslənib. Teatrın fasadında Gürcüstan bayrağı endirilib — bu, günün hadisələrinin kulminasiya nöqtəsi olan simvolik bir hərəkət idi.

Genişmiqyaslı etirazlarda sakitlik hökumətin hədəfli həbslər və gücləndirilmiş təhlükəsizlik tədbirləri strategiyasının təsir göstərdiyini göstərə bilər. Lakin analitiklər cari sakitliyi iğtişaşların həlli kimi qiymətləndirməyə qarşı xəbərdarlıq edirlər. “Etirazların intensivliyinin azalması müxalifət üçün taktiki fasilə ola bilər,” deyə bir siyasi analitik bildirib, “amma bu, həm də etirazçıların yüksək səviyyəli mobilizasiyanı saxlamaqda çətinlik çəkdiklərinə işarə edə bilər.”

Gürcü cəmiyyəti aydın bir yol ayrıcında olduğu bir vaxtda, mədəniyyət liderlərinin dialoqa çağırışları dinc həll üçün ümid işığı verir. Lakin müxalifətin növbəti addımları və hökumətin reaksiyası ehtimal ki, iğtişaşların səngiyəcəyini və ya daha güclü şəkildə alovlanacağını müəyyən edəcək.

Tbilisi küçələrində kövrək sakitlik bərpa olunsa da, bölünmüş bir ölkə gələcək yolunun aydınlaşmasını gözləyir.

