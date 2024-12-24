Байден взвешивает новые санкции против российского энергетического сектора в последние недели президентства – WP

США Джо Байден рассматривает возможность введения новых санкций против российского энергетического сектора в последние недели своего президентства, сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на четыре источника. Потенциальные меры были описаны газетой как «прощальный удар по военному сундуку Путина».

По данным источников, новые санкции могут быть направлены на так называемый теневой флот России — ряд международных судов, используемых для транспортировки российской нефти в обход существующих ограничений. Кроме того, меры могут распространиться на ранее несанкционированных российских экспортеров нефти и отозвать лицензии, позволяющие банкам обрабатывать платежи за российские энергетические транзакции.

Один высокопоставленный чиновник США отметил, что эти санкции предоставят администрации избранного президента Дональда Трампа больше рычагов в переговорах с президентом России Владимиром Путиным о прекращении продолжающейся войны на Украине. Чиновник добавил, что меры будут направлены на то, чтобы поставить Украину в «наилучшее возможное положение» для самообороны и переговоров о мире на «справедливых условиях».

Потенциальный шаг был предпринят после того, как 11 декабря агентство Bloomberg сообщило, что администрация Байдена изучает возможность введения санкций, направленных конкретно против торговли российской нефтью, включая экспортные ограничения на определенные виды сырой нефти и штрафы против теневого флота, участвующего в ее транспортировке.

После полномасштабного вторжения России на Украину в феврале 2022 года США ввели санкции против российских банков, оборонных компаний, промышленных предприятий и других субъектов. Однако энергетический сектор столкнулся лишь с частичными ограничениями. Администрация Байдена проявляла осторожность, опасаясь, что серьезные ограничения на экспорт российских энергоносителей могут спровоцировать резкий рост мировых цен на нефть и внутренних затрат на бензин.

Газета Washington Post отметила, что Байден, возможно, по-прежнему с осторожностью относится к действиям, которые могут привести к росту цен на топливо в США, что может подорвать его усилия по передаче сильной экономики своему преемнику.

Согласно отчету, зависимость России от продажи нефти и газа составляет примерно от трети до половины доходов ее государственного бюджета. В 2023 году Россия заработала около 100 миллиардов долларов на экспорте энергоносителей, заявила американская финансовая компания S&P Global в отчете за январь 2024 года.

Тем временем 16 декабря Евросоюз объявил о своем 15-м пакете санкций против России, введя ограничения в отношении судоходных компаний, связанных с теневым флотом, и внеся в черный список 52 танкера из третьих стран, которые перевозили российскую нефть.

Пока Байден взвешивает свои варианты, любое окончательное решение по санкциям может иметь далеко идущие последствия для мировых энергетических рынков и геополитического ландшафта.