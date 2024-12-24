В христианских кварталах Дамаска вспыхнули протесты из-за инцидента с поджогом рождественской елки
Во вторник в нескольких преимущественно христианских районах Дамаска вспыхнули протесты после распространения в Интернете видеоролика, на котором группа людей сжигает рождественскую елку недалеко от Хамы в центральной Сирии, сообщают западные СМИ.
Демонстранты вышли на улицы, скандируя лозунги с требованием защиты прав христиан. Инцидент вызвал возмущение среди христианской общины, которая давно выражала обеспокоенность по поводу религиозных свобод в охваченной войной Сирии.
Однако руководство «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS) выступило с заявлением, в котором пообещало уважать все религии и дистанцироваться от инцидента.
В заявлении во вторник HTS заявила, что лица, ответственные за сожжение рождественской елки, были «не сирийцами», и поклялась привлечь их к ответственности. HTS стремилась успокоить общины меньшинств, пообещав защищать религиозные символы и традиции.
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