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В христианских кварталах Дамаска вспыхнули протесты из-за инцидента с поджогом рождественской елки
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В христианских кварталах Дамаска вспыхнули протесты из-за инцидента с поджогом рождественской елки

Во вторник в нескольких преимущественно христианских районах Дамаска вспыхнули протесты после распространения в Интернете видеоролика, на котором группа людей сжигает рождественскую елку недалеко от Хамы в центральной Сирии, сообщают западные СМИ.

Демонстранты вышли на улицы, скандируя лозунги с требованием защиты прав христиан. Инцидент вызвал возмущение среди христианской общины, которая давно выражала обеспокоенность по поводу религиозных свобод в охваченной войной Сирии.

Однако руководство «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS) выступило с заявлением, в котором пообещало уважать все религии и дистанцироваться от инцидента.

В заявлении во вторник HTS заявила, что лица, ответственные за сожжение рождественской елки, были «не сирийцами», и поклялась привлечь их к ответственности. HTS стремилась успокоить общины меньшинств, пообещав защищать религиозные символы и традиции.

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