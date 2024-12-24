Назим Бейдемирли пожаловался на условия содержания

Осужденный к тюремному наказанию бывший депутат, предприниматель и экономист Назим Бейдемирли недоволен условиями содержания.

Об этом Turan сообщила его супруга Фарида Бейдемирли.

После решения апелляционного суда, Н.Бейдемирли перевели в исправительное учреждение N 13 и близких об этом не проинформировали.

«В прошлую пятницу Назим не позвонил. Я побеспокоилась и сама позвонила в Следственный изолятор. Мне ответили, что с Назимом «все в порядке».

Спустя несколько часов позвонил сам Назим и сообщил, что оказывается его уже перевели в исправительное учреждение N 13», - рассказала Ф.Бейдемирли.

24 декабря она встретилась с мужем в колонии N 13.

«Назим на карантине, но встречу нам все-таки дали. Назим сказал, что условия содержания очень плохие. Его содержат в одной камере с 20 заключенными.

Это в основном осужденные на длительные сроки лишения за тяжкие преступления», - далее отметила Ф.Бейдемирли.

С другой стороны, у Н. Бейдемирли остаются проблемы со здоровьем, и в частности с сердцем, никаких мер для его лечения не предпринимаются.

«Содержать Назима в таких условиях – это обрекать его на смерть», - сказала Ф.Бейдемирли.

Она обратилась к руководству Пенитенциарной службы, чтобы Н.Бейдемирли перевели в другое исправительное учреждение.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

* Н. Байдемирли был задержан 4 июля 2023 г. Управлением по борьбе с оргпреступностью МВД по обвинению по ст. 182.2.4 (Вымогательство путем угроз с целью завладения имуществом) УК.

На следующий день, суд арестовал его на 4 месяца. Байдемирли отверг обвинение, назвав его сфабрикованным.

1 сентября 2023 года против Байдемирли было выдвинуто еще одно обвинение – нарушение ст. 182.2.2 (вымогательство путем угроз, совершенное неоднократно) УК. По словам адвоката, это обвинение основано на том, что, якобы, Байдемирли в 1996 г. в городе Липецке РФ вымогал у кого-то деньги. Правозащитники признали Байдемирли политзаключенным.

30 сентября 2024 г. суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. 11 декабря апелляционный суд оставил в силе это решение.