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(2 минуты назад)
Foto: Офіс Президента України

Foto: Офіс Президента України

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Зеленский поздравил Алиева

Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравления Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с днем рождения.

"Я ценю постоянную поддержку Азербайджана суверенитету и территориальной целостности Украины, Ваш личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими странами. 

В это непростое для Украины время, когда мы отстаиваем свободу и независимость в борьбе с российской агрессией, особое значение имеет поддержка партнеров.

Я считаю, что совместными усилиями наши страны будут укреплять двустороннее сотрудничество во всех сферах, что будет способствовать безопасности и благополучию наших государств. 

Уважаемый господин Президент, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения и успехов в ответственной государственной деятельности, а азербайджанскому народу мира и процветания».  Об этом говориться в сообщении посольства Украины в Азербайджане.

 

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