Foto: Офіс Президента України
Зеленский поздравил Алиева
Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравления Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с днем рождения.
"Я ценю постоянную поддержку Азербайджана суверенитету и территориальной целостности Украины, Ваш личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими странами.
В это непростое для Украины время, когда мы отстаиваем свободу и независимость в борьбе с российской агрессией, особое значение имеет поддержка партнеров.
Я считаю, что совместными усилиями наши страны будут укреплять двустороннее сотрудничество во всех сферах, что будет способствовать безопасности и благополучию наших государств.
Уважаемый господин Президент, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения и успехов в ответственной государственной деятельности, а азербайджанскому народу мира и процветания». Об этом говориться в сообщении посольства Украины в Азербайджане.
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