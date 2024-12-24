Зеленский поздравил Алиева

Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравления Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с днем рождения.

"Я ценю постоянную поддержку Азербайджана суверенитету и территориальной целостности Украины, Ваш личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими странами.

В это непростое для Украины время, когда мы отстаиваем свободу и независимость в борьбе с российской агрессией, особое значение имеет поддержка партнеров.

Я считаю, что совместными усилиями наши страны будут укреплять двустороннее сотрудничество во всех сферах, что будет способствовать безопасности и благополучию наших государств.

Уважаемый господин Президент, от всей души желаю Вам крепкого здоровья, вдохновения и успехов в ответственной государственной деятельности, а азербайджанскому народу мира и процветания». Об этом говориться в сообщении посольства Украины в Азербайджане.