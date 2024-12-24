Сирийские повстанческие группировки согласились объединиться под началом Министерства обороны

Фактический лидер Сирии Ахмед аль-Шараа присутствует на встрече с бывшими главами повстанческих группировок, поскольку он достиг с ними соглашения о роспуске всех групп и объединении их под началом Министерства обороны, согласно заявлению новой администрации в Дамаске, Сирия, на этом раздаточном изображении, опубликованном 24 декабря 2024 года. SANA

Фактический лидер Сирии Ахмед аш-Шараа во вторник достиг соглашения с бывшими главами повстанческих группировок о роспуске их фракций и интеграции их в подчинение Министерству обороны, говорится в заявлении недавно сформированной администрации в Дамаске.

Как сообщает Reuters, соглашение знаменует собой значительный шаг в продолжающейся политической реструктуризации Сирии. На прошлой неделе премьер-министр Мохаммад аль-Башир объявил о планах по реформированию Министерства обороны, включив в него бывшие повстанческие группировки и дезертировавших офицеров из армии президента Башара аль-Асада.

Теперь перед Аль-Шараа стоит задача предотвращения столкновений между многочисленными повстанческими группами, которые исторически были разделены идеологиями и пристрастиями. Новое правительство назначило Мурхафа Абу Касра, видного деятеля движения, свергнувшего Асада, министром обороны временного правительства.

Это решение также имеет последствия для различных этнических и религиозных групп Сирии, включая курдов-мусульман, шиитов, сирийских, греческих и армянских православных христиан, а также общину друзов. Эти меньшинства во время гражданской войны выражали обеспокоенность тем, что будущее правительство под руководством суннитов-исламистов может угрожать их образу жизни.

В своем заявлении западным чиновникам, посетившим страну, Шараа подчеркнул, что его группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), ранее связанная с «Аль-Каидой», не будет мстить бывшему режиму и не будет преследовать религиозные меньшинства.

Сирийские повстанцы захватили контроль над Дамаском 8 декабря, вынудив Асада бежать после более чем 13 лет гражданской войны, фактически положив конец многолетнему правлению его семьи в стране.