  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny9.40 C
  • Среда, 25 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(2 минуты назад)
Спикер парламента приняла посла Украины в Азербайджане

Спикер парламента приняла посла Украины в Азербайджане

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Спикер парламента приняла посла Украины в Азербайджане

24 декабря спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Украины в Азербайджане Юрием Гусевым.  На встрече состоялся обмен мнениями об Азербайджано-Украинских отношениях.

«Было отмечено, что наши страны являются надежными партнерами и отношения строятся на прочной основе. Было подчеркнуто, что наши страны взаимно поддерживают друг друга в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

В ходе беседы также была подчеркнута важность сотрудничества в гуманитарной сфере. Было подчеркнуто, что народы Азербайджана и Украины объединены многими общими ценностями и эти ценности еще больше сближают наши народы», - сказано в сообщении пресс-службы Милли меджлиса.

В ходе встречи было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений между парламентами двух стран и  проведена дискуссия о дальнейшем развитии этих отношений, - сообщает Милли меджлис.

В свою очередь, посол Украины на своей странице в соцсети X написал, что на встрече обсуждались вопросы развития межпарламентских отношений.

"Состоялась плодотворная встреча со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Мы обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества, гуманитарной помощи, программ реабилитации украинских детей. Я благодарен Азербайджану за помощь и поддержку. показал", - написал посол.

Написать отзыв

Политика

Ölkədədaxili siyasət Qərblə münasibətlərə hesablanıb? – Seymur Həzi ilə gündəm müzakirəsi Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей