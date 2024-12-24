Спикер парламента приняла посла Украины в Азербайджане
Спикер парламента приняла посла Украины в Азербайджане
24 декабря спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Украины в Азербайджане Юрием Гусевым. На встрече состоялся обмен мнениями об Азербайджано-Украинских отношениях.
«Было отмечено, что наши страны являются надежными партнерами и отношения строятся на прочной основе. Было подчеркнуто, что наши страны взаимно поддерживают друг друга в вопросах территориальной целостности и суверенитета.
В ходе беседы также была подчеркнута важность сотрудничества в гуманитарной сфере. Было подчеркнуто, что народы Азербайджана и Украины объединены многими общими ценностями и эти ценности еще больше сближают наши народы», - сказано в сообщении пресс-службы Милли меджлиса.
В ходе встречи было выражено удовлетворение нынешним уровнем отношений между парламентами двух стран и проведена дискуссия о дальнейшем развитии этих отношений, - сообщает Милли меджлис.
В свою очередь, посол Украины на своей странице в соцсети X написал, что на встрече обсуждались вопросы развития межпарламентских отношений.
"Состоялась плодотворная встреча со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Мы обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества, гуманитарной помощи, программ реабилитации украинских детей. Я благодарен Азербайджану за помощь и поддержку. показал", - написал посол.
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