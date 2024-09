Беспрецедентная операция спецслужб Израиля против боевиков Хезболлы в Ливане, 3 тысячи раненных

Пейджеры, принадлежащие членам «Хезболлы», начали массово детонировать сегодня днем. По данным Минздрава Ливана, в результате пострадали более 2,7 тыс. человек. Израиль свою причастность не подтверждал

Восемь человек, в том числе ребенок, погибли, еще 2750 получили ранения при взрыве пейджеров в Ливане, сообщил министр здравоохранения страны Фирас Абъяд, передает Al Jazeera.

По его словам, больницы на юге Бейрута переполнены, большинство раненых поступают с травмами рук или лица.

Представитель «Хезболлы» сообщил Al Jazeera, что в результате массовой детонации пейджеров погибли три человека и «большое число» людей получили ранения.

Телеканал отмечает, что несколько месяцев назад лидер «Хезболлы» Хасан Насралла призвал членов группировки отказаться от использования смартфонов. Он заявил, что у Израиля есть технологии, позволяющие взламывать эти устройства.

По словам опрошенных телеканалом военных аналитиков, чтобы не допустить перехвата Израилем сообщений, члены «Хезболлы» начали массово переходить на пейджеры. Reuters со ссылкой на источники пишет, что взорвавшиеся сегодня устройства были получены боевиками «Хезболлы» в последние месяцы.

