Какие меры ПАСЕ планирует предпринять в отношении Азербайджана?

Сообщается, что вопрос «Ситуация с правами человека в Азербайджане» включен в повестку дня осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). На первый день сессии, 30 сентября, запланированы срочные дебаты на тему «Ухудшение ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане».

13 сентября информационное агентство Turan со ссылкой на свои источники в Совете Европы сообщило, что в случае одобрения повестки дня обсуждения по этой теме начнутся 3 октября: «По итогам обсуждений будут даны рекомендации Комитету министров Совета Европы о мерах, которые необходимо принять в отношении Азербайджана за невыполнение им обязательств перед организацией».

Об этом событии и его возможных последствиях в программе «Сложный вопрос» рассуждает правозащитник Самир Казымлы. По его словам, ситуация с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане ранее обсуждалась в ПАСЕ.

«Если я правильно помню, в 2012 году были обсуждения, связанные с определением критериев понятия «политический заключенный» (3 октября 2012 года ПАСЕ приняла резолюцию о понятии «политический заключенный»). К сожалению, Азербайджан не выполнил взятые на себя обязательства, и за последний год ситуация в стране ухудшилась», — сказал Казымлы, добавив, что проведение этих дебатов ни в коем случае не является проявлением предвзятости в отношении Азербайджана.

«ПАСЕ просто обязана по процедуре провести эти дебаты, прийти к выводу и предпринять дальнейшие шаги на основе этого вывода», — считает он.

По мнению эксперта, с тех пор, как депутаты ПАСЕ отказались утвердить полномочия делегации Азербайджана, у властей Азербайджана появились возможности для нормализации отношений с этой организацией.

«Достаточно было бы предпринять определенные шаги в сторону международной организации. Однако власти Азербайджана не только не предприняли таких шагов, но и отказались пригласить делегацию ПАСЕ для оценки предстоящих президентских и парламентских выборов. Более того, они объявили «персонами нон грата» тех, кто голосовал против азербайджанской делегации в ПАСЕ, запретив им въезд в страну, в том числе для участия в климатическом саммите COP29. Ситуация еще больше ухудшилась, когда парламентские выборы были проведены еще более ужасающим образом, чем прежде», — говорит он.

Тем не менее, Казымлы надеется, что руководство Азербайджана признает, что ПАСЕ является весьма уважаемой организацией и что разрыв связей с ней приведет к осложнениям с другими международными организациями, включая Евросоюз, и изменит свою позицию.

4о