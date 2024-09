İsrail kəşfiyyatının Livanda Hizbullaha qarşı misli görünməmiş əməliyyatı, 3 min yaralı

Hizbullah üzvlərinə məxsus peycerlər bu gün günortadan sonra kütləvi şəkildə partlamağa başlayıb. Livan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, nəticədə 2,7 mindən çox insan xəsarət alıb. İsrail öz iştirakını təsdiqləməyib

Livanda peycerlərin partlaması nəticəsində biri uşaq olmaqla 8 nəfər həlak olub, daha 2750 nəfər yaralanıb. Nazırlık bildirirki, Beyrutda xəstəxanalar doludur və yaralıların əksəriyyəti əl və ya üz xəsarətləri ilə qəbul edilir.

Hizbullah sözçüsü Əl-Cəzirə telekanalına bildirib ki, peycerlərin kütləvi partlaması 3 nəfərin ölümünə və "çoxlu sayda" insanın yaralanmasına səbəb olub.

Telekanal qeyd edir ki, bir neçə ay əvvəl Hizbullah lideri Həsən Nəsrullah qrup üzvlərini smartfonlardan istifadəni dayandırmağa çağırıb. Onun sözlərinə görə, İsrail bu cihazları sındırmaq texnologiyasına malikdir.

Telekanalın müsahibə verdiyi hərbi analitiklərin sözlərinə görə, İsrailin mesajları ələ keçirməsinin qarşısını almaq üçün Hizbullah üzvləri kütləvi şəkildə peycerlərə keçməyə başlayıblar. Reuters mənbələrə istinadən yazır ki, bu gün partlayan qurğular son aylarda Hizbullah yaraqlıları tərəfindən əldə edilib.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video