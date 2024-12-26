ЕС введет санкции против российского «теневого флота» из-за инцидента в Балтийском море
Европейский союз намерен ввести новые санкции против так называемого «теневого флота» России после громкого инцидента в Балтийском море, который вызвал обеспокоенность по поводу региональной безопасности и экологических рисков, говорится в заявлении Европейской комиссии и верховного представителя ЕС по внешней политике Кая Калласа.
Меры были приняты после того, как финские власти задержали нефтяной танкер, подозреваемый в повреждении подводных кабелей связи в регионе. Сообщается, что судно связано с теневым флотом России, сетью судов, предположительно используемых для обхода санкций и поддержки военных финансов России.
«Подозреваемое судно является частью теневого флота России, который представляет двойную угрозу безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предлагаем дополнительные меры, включая санкции, чтобы помешать работе этого флота», — говорится в заявлении.
В ответ на недавние инциденты ЕС объявил об усилиях по усилению защиты подводных кабелей, соединяющих государства-члены. Меры будут включать улучшенный обмен информацией, передовые технологии обнаружения, расширенные возможности подводного ремонта и усиление международного сотрудничества.
«Мы тесно сотрудничаем с финскими властями в ходе продолжающегося расследования и выражаем полную солидарность с Финляндией, Эстонией и Германией», — говорится в заявлении.
Последний инцидент был связан с внезапным отключением кабеля электропитания EstLink 2 между Финляндией и Эстонией 25 декабря. Эстонские компании позже сообщили о повреждении трех кабелей, связывающих две страны. Ранее в ноябре в Балтийском море были повреждены два кабеля — один, соединяющий Германию и Финляндию, а другой — между Швецией и Литвой.
Кабель EstLink 2, критическая высоковольтная линия связи протяженностью более 170 километров, включая 147 километров под водой, в прошлом сталкивался с эксплуатационными проблемами. Введенный в эксплуатацию в 2014 году, он прошел масштабный ремонт в начале этого года после поломки в январе, а его функциональность была восстановлена только в сентябре.
Инциденты выявили уязвимости критической инфраструктуры Балтийского моря, вызвав более широкие геополитические опасения. Последние меры ЕС подчеркивают его приверженность защите региональной безопасности и сдерживанию деятельности, связанной с теневым флотом России, который рассматривается как растущая угроза стабильности и экологической безопасности блока.
Поскольку расследования продолжаются, ЕС призывает к скоординированным международным усилиям по устранению этих рисков и защите жизненно важной морской инфраструктуры.
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