Администрация Трампа возрождает идею приобретения Гренландии на фоне скептицизма

Амбициозное предложение бывшего президента США Дональда Трампа о покупке Гренландии, самого большого острова в мире, вновь стало предметом дебатов, а его близкие помощники и союзники утверждают, что это остается серьезным соображением для его потенциального второго срока. Однако гренландские и датские чиновники вновь заявили о своем несогласии с этой концепцией, назвав ее оскорблением своего суверенитета, пишет New York Post.

Трамп впервые выдвинул эту идею в 2019 году, сославшись на стратегическое расположение Гренландии вблизи североатлантических судоходных путей и ее важность для радиолокационных и метеорологических установок. Хотя эта идея была быстро отвергнута датскими и гренландскими властями, внутренние дискуссии в Белом доме, как сообщается, продолжались до последнего года его президентства.

По словам бывшего сотрудника Министерства финансов Томаса Дэнса, администрация Трампа разработала предварительные стратегии, включая определение источников финансирования и разработку дипломатической кампании, направленной на привлечение на свою сторону примерно 56 000 жителей Гренландии, большинство из которых — инуиты.

«Мы быстро продвигались по этим вопросам вплоть до последних дней», — сказал Дэнс. «Мы надеялись, что администрация Байдена продолжит изучать эту идею, но инициатива застопорилась».

Стратегический актив

Огромная территория Гренландии — больше, чем Луизианская покупка — богата неиспользованными ресурсами, но сильно зависит от ежегодного блочного гранта от Дании, который составляет примерно 20% ее ВВП. Сторонники плана утверждают, что инвестиции США могли бы предоставить гренландцам большие экономические возможности, сохранив при этом их самоуправление.

Дэнс, чья семья имеет исторические связи с Гренландией, считает, что жителей острова можно убедить рассмотреть сделку, которая обеспечит их экономические и культурные интересы. «У них богатые активы, но бедные наличными», — сказал он. «Речь идет о создании будущего, в котором они смогут процветать независимо».

Гренландия наносит ответный удар

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде решительно отверг эту идею, подчеркнув автономию острова. «Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем продаваться», — заявил Эгеде в своем заявлении ранее на этой неделе.

Гренландия является полуавтономной с 2009 года, с возможностью добиться полной независимости от Дании. Любое соглашение о передаче контроля другой стране потребует одобрения правительства Гренландии, ее народа и парламента Дании.

Договор о свободной ассоциации?

Дэнс предположил, что договор о свободной ассоциации — аналогичный соглашениям США с Палау, Микронезией и Маршалловыми островами — может быть более жизнеспособной основой для Гренландии. Такие соглашения позволили бы Гренландии сохранить значительную автономию, одновременно получая выгоду от экономической и военной поддержки США.

Однако жизнеспособность такого соглашения остается неопределенной. Аналитики утверждают, что любое предложение столкнется со значительными политическими и логистическими препятствиями, включая противодействие со стороны Дании и населения Гренландии.

Экспансионистские амбиции

Приобретение Гренландии — не единственная территориальная амбиция Трампа. На выходных он предположил, что США могут попытаться вернуть себе зону Панамского канала, ссылаясь на опасения по поводу высоких сборов за перевозку и потенциального влияния Китая. Президент Панамы тут же отверг эту идею, назвав ее бесперспективной.

Политические аналитики рассматривают экспансионистскую риторику Трампа как часть более широкой стратегии по укреплению его наследия. «Трамп считает, что империи, которые не растут, начинают рушиться», — сказал источник, близкий к бывшему президенту. «Это было бы определяющим достижением, наравне с покупкой Луизианы или приобретением Аляски».

Несмотря на смелость таких предложений, Соединенные Штаты не добавили существенной территории за столетие. Сможет ли видение Трампа преодолеть укоренившуюся политическую оппозицию, еще предстоит увидеть.