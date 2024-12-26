Казахстанский блогер арестован за съемку места крушения самолета Embraer 190
Суд Мангистауской области Казахстана приговорил блогера Азамата Сарсенова к 10 суткам ареста за съемку места крушения пассажирского самолета Embraer 190 в Актау. Решение подтвердила пресс-служба суда, сообщает РБК.
Сообщается, что Сарсенов находился на месте крушения и, несмотря на то, что территория была оцеплена властями, использовал беспилотник и мобильный телефон, чтобы заснять кадры авиакатастрофы. Судебные документы показали, что его действия мешали работе спасателей и следователей.
Кроме того, суд постановил, что Сарсенов отказался выполнять законные требования сотрудников полиции, что повлекло за собой его административное преследование в соответствии с Кодексом Казахстана об административных правонарушениях.
Решение суда еще не окончательное и может быть обжаловано.
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