AZAL выплатит компенсации семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе
Семьям погибших в результате катастрофы пассажирского самолета “Embrayer-190” AZAL, будут выплачены компенсации в размере 40 тысяч манатов (около 24 тыс долларов ). Такое решение было принято Наблюдательным советом ЗАО «Азербайджанские авиалинии». Выплаты по 20 тысяч манатов (12 тыс. долларов) будут выданы каждому пострадавшему пассажиру, сообщили в авиакомпании.
Кроме того, все пассажиры получат соответствующую страховую выплату, применяемую в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики и передовой международной практикой, далее сказали в AZAL.
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