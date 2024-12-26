Кадыров наградил своего племянника «за сбитые дроны»

26 декабря Рамзан Кадыров наградил медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» своего племянника Хамзата Кадырова, который занимает пост секретаря Совбеза Чечни.

Именно этот племянник 25 декабря с гордостью сообщил, что над Чечней были сбиты все дроны.

Кадырова старшего не смутил тут факт, что среди этих дронов оказался и пассажирский самолет AZAL с 67 людьми на борту.