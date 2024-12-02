Грузия: протесты и аресты
Грузия: протесты и аресты
Ночь протестов в Тбилиси завершилась 2 декабря массовыми арестами демонстрантов. После этого уголовная полиция и неизвестные лица в черных балаклавах провели аресты, задерживая людей без разбора в таких местах, как метро, аптеки и парки. Министерство внутренних дел сообщило, что во время ночного протеста пострадал 21 сотрудник полиции, а с начала беспорядков пострадали в общей сложности 113 сотрудников полиции.
Среди задержанных были известные деятели оппозиции, в том числе лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе. Джапаридзе был арестован в районе Ваке после разгона протестов у здания парламента. Позже его освободили.
К утру муниципальные служащие очистили проспект Руставели от баррикад и мусора, восстановив движение транспорта. Однако напряженность сохранялась, поскольку некоторые протестующие попытались заблокировать проспект Чавчавадзе, что привело к дальнейшим вмешательствам полиции и арестам.
В знак солидарности с задержанными протестующими и в знак протеста против действий полиции студенты нескольких грузинских учебных заведений начали забастовки, отказываясь посещать занятия, пока их требования не будут выполнены. Сообщается, что в этих забастовках приняли участие студенты по меньшей мере из семи школ по всей стране.
Соединенные Штаты и Европейский союз выразили обеспокоенность по поводу демократического пути Грузии, осудив чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов. Президент Саломе Зурабишвили, разделяя проевропейские настроения, раскритиковала действия правительства и призвала к отмене недавних парламентских выборов, которые она и оппозиция считают сфальсифицированными.
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе защитил реакцию полиции, обвинив оппозицию в организации скоординированного насилия, направленного на свержение конституционного строя. Он отверг международную критику, заявив, что приостановка переговоров с ЕС не означает остановку усилий Грузии по европейской интеграции.
Ситуация в Грузии остается нестабильной, продолжаются протесты и растет движение среди студентов и групп гражданского общества, требующих подотчетности правительства и соблюдения демократических принципов.
В мире
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Грузинские спецподразделения мобилизовались от площади Свободы к проспекту Руставели поздно вечером в понедельник, отреагировав на масштабный протест. К 10 часам вечера водометы сопровождали наступающие подразделения, которые призывали демонстрантов разойтись, предупреждая о неизбежном применении силовых мер.
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- 3 декабрь 2024, 01:00
В Тбилиси вечером 2 декабря совершено нападение на главу Национального конгресса азербайджанцев Грузии 70-летнего Али Бабаева. Об этом заявил сам Бабаев в эфире телеканала «Имеди». Его атаковал глава оппозиционной партии «Граждане», член коалиции «Сильная Грузия» Алеко Элисашвили.
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- 2 декабрь 2024, 21:10
В центре Тбилиси у здания парламента Грузии, где уже пятый день продолжаются массовые протесты, полиция применила водометы для разгона участников акции. Поводом для использования спецсредств стали действия митингующих, которые стучали по металлическим ограждениям парламента и скандировали: «Рабы, рабы!». Акция сопровождается перекрытием ключевого проспекта Руставели.
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- 2 декабрь 2024, 13:06
В понедельник США начнут третьи за три года жесткие действия против китайской полупроводниковой промышленности, ограничив экспорт для 140 компаний, включая производителя оборудования для микросхем Naura Technology Group, а также приняв другие меры, сообщили два источника, знакомые с ситуацией.
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