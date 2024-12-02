Грузия: протесты и аресты

Ночь протестов в Тбилиси завершилась 2 декабря массовыми арестами демонстрантов. После этого уголовная полиция и неизвестные лица в черных балаклавах провели аресты, задерживая людей без разбора в таких местах, как метро, ​​аптеки и парки. Министерство внутренних дел сообщило, что во время ночного протеста пострадал 21 сотрудник полиции, а с начала беспорядков пострадали в общей сложности 113 сотрудников полиции.

Среди задержанных были известные деятели оппозиции, в том числе лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе. Джапаридзе был арестован в районе Ваке после разгона протестов у здания парламента. Позже его освободили.

К утру муниципальные служащие очистили проспект Руставели от баррикад и мусора, восстановив движение транспорта. Однако напряженность сохранялась, поскольку некоторые протестующие попытались заблокировать проспект Чавчавадзе, что привело к дальнейшим вмешательствам полиции и арестам.

В знак солидарности с задержанными протестующими и в знак протеста против действий полиции студенты нескольких грузинских учебных заведений начали забастовки, отказываясь посещать занятия, пока их требования не будут выполнены. Сообщается, что в этих забастовках приняли участие студенты по меньшей мере из семи школ по всей стране.

Соединенные Штаты и Европейский союз выразили обеспокоенность по поводу демократического пути Грузии, осудив чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов. Президент Саломе Зурабишвили, разделяя проевропейские настроения, раскритиковала действия правительства и призвала к отмене недавних парламентских выборов, которые она и оппозиция считают сфальсифицированными.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе защитил реакцию полиции, обвинив оппозицию в организации скоординированного насилия, направленного на свержение конституционного строя. Он отверг международную критику, заявив, что приостановка переговоров с ЕС не означает остановку усилий Грузии по европейской интеграции.

Ситуация в Грузии остается нестабильной, продолжаются протесты и растет движение среди студентов и групп гражданского общества, требующих подотчетности правительства и соблюдения демократических принципов.