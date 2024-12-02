Бахтияр Гаджиев
На процесс по делу Бахтияра Гаджиева
В Бакинском суде по тяжким преступлениям в понедельник продолжился процесс по делу активиста Бахтияра Гаджиева.
На заседании было продолжено исследование документов и выдвинуты ходатайства защиты.
В частности, защита просила исключить из материалов дела фальшивые документы, привлечь к ответственности давших ложные показания свидетелей и запросить дополнительные доказательства», - сообщил адвокат Эльчин Садыгов.
Сам Гаджиев указал, что к материалам дела приобщены документы неизвестного происхождения, на основе которых против него выдвинуты новые обвинения. В частности, он потребовал расследовать с какого электронного адреса в МВД поступили эти документы, когда и кем они были отправлены.
Гаджиев указал, что согласно законодательству, источник доказательств должен быть известен и оценен на основе их достоверности.
*Бахтияр Гаджиев был арестован в декабре 2022 года по обвинению в хулиганстве и неуважении к суду.
16 июня прошлого года активисту были предъявлены новые обвинения, связанные с финансовыми нарушениями - присвоением грантов. Ему также инкриминировали незаконное предпринимательство, отмывание денег, контрабанду и использование поддельных документов.
В ноябре того же года против него было выдвинуто еще одно обвинение - неуплата налогов.
Сам Гаджиев и его коллеги считают процесс политическим заказом, причиной которого стала резкая критика Гаджиевым деятельности МВД Азербайджана и в частности, самого министра Вилаята Эйвазова.
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