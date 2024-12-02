Муниципалитеты получат гранты: «Но необходимо предпринять и другие шаги...»

"Из государственного бюджета на каждый муниципалитет выделяется всего 400 манатов" - что вызывает коррупцию?

Муниципалитеты теперь смогут получать гранты. Этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в «Закон о грантах», включенном в повестку дня парламентской сессии 29 ноября. По итогам обсуждений законопроект был одобрен в третьем чтении.

Ранее муниципалитеты могли получать только субсидии и субвенции.

За счет выделенных грантов муниципалитеты смогут реализовывать исключительно социальные проекты. Они смогут получать гранты как от государства, так и от негосударственных организаций в соответствии с установленными законом процедурами.

В 2014 году были внесены изменения в «Закон о грантах», «Закон о неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» и ряд других законов Азербайджана. Согласно этим изменениям, иностранные юридические и физические лица, выступающие в качестве доноров, должны пройти регистрацию в Министерстве юстиции Азербайджана. Кроме того, их грантовые проекты должны сопровождаться финансово-экономическим обоснованием, утвержденным Министерством финансов.

Член парламентского комитета по региональным вопросам Мазахир Эфендиев напомнил Turan , что муниципалитеты в Азербайджане начали функционировать в 1999 году после принятия первой Конституции Азербайджана в 1995 году. Он заявил: «За этот период были сформированы муниципалитеты Азербайджана. Для улучшения их деятельности были внесены различные дополнения и изменения в законодательство. Впервые в 2009 году деятельность муниципалитетов была законодательно усовершенствована, и было введено их объединение. Недавно парламент также принял законопроект об объединении муниципалитетов, значительно сократив их количество почти вдвое. Это улучшение также подразумевает реализацию дополнительных мер по повышению эффективности деятельности муниципалитетов».

По словам Эфендиева, считается, что выделение грантов муниципалитетам в определенной степени положительно повлияет на их работу. «Теперь муниципалитеты, как и другие неправительственные организации, смогут получать различные юридически и экономически обоснованные гранты», - пояснил он.

Глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы сказал AzadlıqRadiosu, что для улучшения работы муниципалитетов требуется нечто большее, чем просто решение их финансового положения. «Возможно, это лишь один из многих шагов, которые необходимо предпринять. В принципе, решение о выделении грантов муниципалитетам является правильным», — сказал он.

Эксперт отметил, что в соседних странах муниципалитеты могут получать гранты от Совета Европы и ООН для укрепления своих социальных позиций. «Положительно, что наши законы теперь это позволяют. Однако необходимо предпринять и другие шаги для укрепления муниципальной деятельности. Необходимо разработать многогранный механизм. Во-первых, следует устранить зависимость муниципалитетов от исполнительной власти. Выборы должны быть свободными и честными, чтобы повысить доверие населения к муниципальным институтам и поощрять участие в них», — подчеркнул он.

В противном случае, даже при финансовой независимости, эти меры могут иметь мало эффекта. «Исполнительные органы могут либо изъять эти средства у муниципалитетов, либо не допустить их использования по назначению», — предупредил он.

Хотя муниципалитеты, к которым обратились за комментариями, не пожелали подробно останавливаться на этой теме, они приветствовали шаг, позволяющий им получать гранты.

Первые муниципальные выборы в Азербайджане состоялись в 1999 году. В то время действовало 2757 муниципалитетов. Однако в 2009 году многие муниципалитеты были объединены, в результате чего их число сократилось до 1716. Впоследствии их число сократилось до 1606. В этом году законодательные изменения еще больше сократили их число более чем наполовину.

Граждане, особенно жители сельской местности, выразили недовольство объединением муниципалитетов, заявив, что это делает муниципалитеты менее доступными. Однако чиновники парировали такую ​​критику, подчеркивая, что объединение направлено на укрепление муниципалитетов.

И оппозиционные группы, и некоторые эксперты утверждают, что статус муниципалитетов как органов местного самоуправления в Азербайджане недостаточен.

Очередные муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января будущего года.